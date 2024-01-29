泰雅學堂台美訪問團　拜會駐洛杉磯台北經濟文化辦事處

▲泰雅學堂台美訪問團拜會駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處。（圖／泰雅學堂提供）

新竹振道記者李朝煌、周彥騰／美國洛杉磯採訪報導

泰雅學堂台美訪問團第二天，全團重要成員在二位召集人陳玲華、潘意玲帶領下拜會駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處，紀欽耀處長熱情的致上歡迎詞，下午學堂則是來到 (LACMA )洛杉磯郡立美術館參觀，讓一行人更了解典藏的藝術品與歷史文化，擴展視野，豐富泰雅小朋友的人生。



在新樂國小高文良校長的口簧琴跟嘉興國小徐榮春校長的古調吟唱下，展開Sbalay儀式，開始了「2024泰雅學堂台美文化交流 暨宣慰僑胞 歡慶農曆新年」行程的第二天，全團重要成員在二位召集人陳玲華、潘意玲帶領下拜會駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處 ，紀欽耀處長一進門就跟每位成員親切問候，並熱情的致上歡迎詞。

泰雅學堂文化教育協會理事長陳智明校長首先説明泰雅族和解儀式，感謝洛杉磯僑界盡心盡力協助促成此行。此行在各方的努力，可從小朋友的分享感受話語中得到答案。

下午來到(LACMA )洛杉磯郡立美術館 ，這個美國西部最大的藝術博物館，光是建築物本身就已經夠美，還有豐富的館藏及周邊的博物館群，藉由參觀博物館，讓一行人更了解典藏的藝術品與歷史文化，擴展視野、豐富泰雅小朋友的人生，進行善的循環來翻轉原民的生活，是泰雅學堂的校長老師們辛苦付出最重要目的。