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《巧連智》傳向勞動局通報大量解僱200人　業者低調：無法證實

▲▼《巧連智》的人氣角色巧虎（右2），在親子界甚至被奉為「虎神」。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

▲《巧連智》傳出通報北市勞動局，將分批解僱約200人。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

記者林育綾／綜合報導

創刊長達35年的《巧連智月刊》昨29日公告，將於3月起停止受理訂閱，在親子圈投下震撼彈。後續也傳出公司大量裁員消息，據消息指出已向北市勞動局通報，約有200名將分批解僱；而經營《巧連智》的日商倍樂生目前無法對外證實和說明此消息。

《巧連智》公告停止月刊訂閱消息後，雖強調是進行事業策略調整，不過根據《公視新聞》報導，公司已向北市勞動局送出大量解僱計畫書，約有200名員工將分批解僱；而北市勞動局就業安全科長陳明鈴則表示，後續該怎麼輔導員工，希望他（巧連智公司）寫個安置計畫。

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《ETtoday新聞雲》向日商倍樂生求證此消息，不過倍樂生公司僅低調表示，無法對外證實和說明。

有關巧連智公告將於3月1日起停止月刊訂閱，並宣告策略調整與轉型，讓不少家長擔心是否要停止紙本刊物的發行，紛紛發出哀嚎「拜託紙本繼續發行！不想讓寶寶看3C啊！」對此《ETtoday新聞雲》今日聯繫發行商倍樂生，倍樂生回應，目前是確定取消「月刊」發行的形式，但未來可能會推出套書、單品的方式，仍在進行評估及規劃當中。

▼巧連智在1月29日發出公告將轉型。（圖／翻攝自Facebook/巧虎好朋友（巧連智））

▲▼巧連智公告將轉型。（圖／翻攝自Facebook/巧虎好朋友（巧連智））

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