紙本巧虎消失「改用電子保母」　專家憂：網路罐頭音效恐取代文字

▲巧連智月刊宣布停止訂閱，震撼全台。（圖／翻攝自Facebook/巧虎好朋友（巧連智）

記者楊惠琪／台北報導

創刊35年《巧連智月刊》昨拋震撼彈，宣布將從3月起停止訂閱，媽媽社團和全台家長一片哀嚎。親職教育講師魏瑋志（澤爸）在臉書指出，《巧連智月刊》是親子共讀的基礎，教具怎麼玩都玩不膩，讓親子有更多互動，號召網友「紙本派的請喊+1」。花蓮縣國小教師唐宇新則憂心，紙本消失後，網路影音所製造的罐頭音效將取代文字。

魏瑋志表示，巧虎是兒女成長的良伴，是巧虎教會兒子坐在馬桶上大號、讓孩子願意吃青椒，跟兒女第一齣舞台劇是巧虎，願意讓自己在半夜12點搶票的，也是巧虎。身為親職講師，還是得對兒女說「巧虎說…」，他們才願意乖乖照做。

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魏瑋志說，兒女最期待的就是每個月收到《巧連智月刊》，「不管讀幾遍，他們都不膩．教具怎麼玩，都好好玩；贈送的貼紙，也黏在我們家各處。」跟孩子之間有著更多的互動，也在親子共讀的這件事情上，做了很棒的基礎，對孩子有正向影響的媒介，還是紙本、閱讀、實體的玩樂與親子互動，「所以，我是紙本派的。」

親子育兒粉專「愛小宜的甜蜜小窩」也發文不捨紙本停刊。她說，尚在幼齡的孩子，紙本書有其必要性，可透過拉頁、立體機關、玩具書吸引孩子的注意力，影音也許短時間能吸引小孩，但也因為影片動畫速度快，容易失去主動思考，強調自己也是「紙本派」。

唐宇新在臉書粉專發文，巧虎紙本版消失了，對親子而言是一大損失，因為現在的孩子少有機會接觸紙本讀物，而家長隨身親子物品中，早就看不見繪本或書本這類東西，因為數位載具的便利性太高，家長只要把設備交給孩子，就可在「電子褓母」照顧下安靜好幾個小時。

唐宇新憂心指出，數位媒體中的影音內容多有問題，家長也鮮少檢視孩子看的影音內容究竟適不適合；反觀巧虎的內文，有針對學齡前、小學等進行精密的設計，內容與照片甚至是圖文描述的精緻度，遠超過現行網路上影音所製造的罐頭音效與讀字內容。