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社會 社會焦點 保障人權

辣臀妻校門口熱吻！健美冠軍IG狂撩　健身房老闆被綠怒告

▲▼健身妹子,網紅,健身,運動。（示意圖／Pexels）

▲新北某健身房老闆抓到妻子曖昧健身教練。（示意圖／Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北某健身房老闆和長相甜美亮麗的妻子都熱愛健身，兩人在健身產業皆頗有成就。人夫發現，曾獲全國總統盃健美冠軍的健身教練H，經常到妻子IG曖昧留言，兩人對話不時出現愛心符號，讓他看了很不舒服，而後又拍到兩人在學校門口親吻的畫面，怒告健身教練求償30萬。板橋簡易庭審理，判健身教練侵害配偶權，要賠8萬元。可上訴。

人夫控訴，H男明知妻子已婚，卻公開在IG調情，在妻子IG文章下留言「妳三角有一個愛心」、「原來是這瓶(護髮油)惹的禍，讓人產生被摸頭的錯覺」，看到人妻和多穀燕麥纖餅合照，也留言「感覺備賽嘴饞很適合(『眼冒愛心』表情貼圖)」，而妻子在限時動態發丁字褲照片，表示感謝H男「讓我養出貝果美臀」，H男也回「把學生弄一個太乾，我下次努力，我們兩個應該要互換乾度」，讓他看了難以忍受。

人夫針對這些留言，以及「H男和妻子一同運動」、「H男做甜點給妻子吃，讓妻子分享在動態，使用有3個愛心的表情符號表示開心」，都各求償5500元，加上去年6月19日拍到妻子和H男在小學門口親吻、撫摸的部分求償25萬500元，共要向H男求償30萬元。

H男在審理時辯稱，他是人妻的營養師兼健身教練，只是提供學生關於飲食控制、營養、健身雕塑的指導，人夫提供的照片是拍攝角度和人物位置剛好重疊，才會誤以為兩人有親暱舉止，也無法證實人妻IG上的蛋糕是他做的，或兩人有一起運動，就算有，也只是一般社交互動。

法官認為，H男在IG留言或和人妻共同健身，都難認有逾越一般社交互動，不過根據影片顯示，H男用手摸人妻的臉，還低頭親吻人妻，且舉起人妻的手親吻，舉止已逾越普通朋友間的社交行為，侵害配偶權，審酌人夫為多家公司負責人，月收約10萬，H男任職健身教練月收約2萬多，判他要賠8萬元。可上訴。

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