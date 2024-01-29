　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男子幫「6妹子」換輪胎！被圍觀　老婆調侃：對我都沒這麼熱心

記者廖翊慈／綜合報導

安徽一名武太太27日表示，老公見有「美女」車子輪胎出問題，馬上過去幫忙，自己站在對面馬路調侃，「老公給人家6位美女，換輪胎去了，平時也沒見他對我這麼熱心過呢。」事後，武太太也笑說，自己沒有因此「懲罰」老公。

據《閃電新聞》報導，1月27日，安徽武太太與老公平時在路邊擺攤賣草莓，那日一輛深灰色轎車停下，疑似需要幫忙，在對向路邊的老公見狀馬上上前幫忙。

▲。（圖／翻攝自閃電新聞）

▲▼謝老闆見「美女們」需要幫忙，便上前查看。（圖／翻攝自閃電新聞）

▲。（圖／翻攝自閃電新聞）

武太太一見下車的是「3位美女」馬上開始調侃，「你們看我們家謝老闆熱心腸的熊樣，草莓也不賣了，3個美女因輪胎沒氣求助，給人換輪胎去了，平時也沒見他對我這麼熱心過呢，無事獻殷勤，非奸即盜。」

影片中，過了一陣子，「3位美女」的朋友們開著另一台車從後方跟了過來，連忙也下車過去查看。武太太接著說道，「我的媽呀！結果有6個！」她們圍在謝老闆身邊，以崇拜的目光，看著對方更換輪胎。

該段影片引起不少網友直呼，「謝老闆要回家跪算盤了」、「賣草莓跟看美女，看來是選擇後者」、「估計要不是老婆在，草莓都得搭進去了」。武太太事後也笑稱，自己的老公可好了，疼愛都來不及了，怎麼可能罰他呢！

ET快訊
龍年17款刮刮樂「發財攻略」曝光！　內行推買這2張
台中14期黑盒子出沒！　大型餐飲證實進駐
快訊／大鬧全聯、家樂福！　網紅被帶回刑事局畫面曝
「立院副院長一定是台中人！」　盧秀燕先說恭喜：幫中部發聲
快訊／下班注意！國1高架翻車　回堵5公里
嗆柯建銘「麥造相堵的到」　傅崐萁：別再讓綠營養的家畜任首長
王柏傑驚爆重病！　躺一個月下不了床
兒子勒死爸爸逃亡！　淡水金色水岸被捕上銬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

會想花微信裡的錢？陸青年重拾「現金支付」　消費有痛感才能存錢

男子幫「6妹子」換輪胎！被圍觀　老婆調侃：對我都沒這麼熱心

尾牙抽中一等獎！他喝到爛醉上台領獎　全場看他「被撿屍」

陸駐美大使：每月有數十名留學生遭美拒絕入境

女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」　怒罵：妳是潑出去的水

陸新能源車上下游產業10年內增至107.5萬家　廣州增速破500％

湖南一中學辦2024春節晚會　最大獎抽20名學生「免寒假作業」

中國恆大被香港法院勒令清盤　CEO：將盡力推進「保交樓」

1歲男孩做開顱手術！陌生大叔心疼偷塞2千元　孩子媽：特別感動

諾魯時隔19年升起五星旗　中國復館小組舉行升旗儀式

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

大谷翔平帥氣現身領獎　MVP致詞秀流利英文！

大鬧賣場「吃一口放回架上」　網紅2度鞠躬道歉：都有結帳

會想花微信裡的錢？陸青年重拾「現金支付」　消費有痛感才能存錢

男子幫「6妹子」換輪胎！被圍觀　老婆調侃：對我都沒這麼熱心

尾牙抽中一等獎！他喝到爛醉上台領獎　全場看他「被撿屍」

陸駐美大使：每月有數十名留學生遭美拒絕入境

女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」　怒罵：妳是潑出去的水

陸新能源車上下游產業10年內增至107.5萬家　廣州增速破500％

湖南一中學辦2024春節晚會　最大獎抽20名學生「免寒假作業」

中國恆大被香港法院勒令清盤　CEO：將盡力推進「保交樓」

1歲男孩做開顱手術！陌生大叔心疼偷塞2千元　孩子媽：特別感動

諾魯時隔19年升起五星旗　中國復館小組舉行升旗儀式

遲來的大獎！已逝李善均獲國際影展最高殊榮　南韓等20年才奪該獎

《巧連智》最後訂購搶翻⋯官網當機！家長敲碗「拜託紙本繼續」

看盡婚姻醜陋面！38歲男堅持「不婚主義」：是否太自私？

快訊／下班注意！國3彰化路段2大貨車追撞　回堵1公里

淡水天元宮櫻花近滿開！住最美海景房含泡湯、賞花專車　免費租紙傘

百果山2天湧萬人朝聖　新溜滑梯被嚕到破皮！緊急拉封鎖線

會想花微信裡的錢？陸青年重拾「現金支付」　消費有痛感才能存錢

龍年17款刮刮樂「發財攻略」曝光！金龍獎100%中獎　內行推買這2張

逃亡49年！日本恐怖縱火通緝犯「桐島聰」病逝　兄弟DNA鑑定驗真身

視察金門小三通圍堵非洲豬瘟　 管碧玲：海巡署春節強化4大勤務

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

大陸熱門新聞

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

河南發現大油田　原油資源量可能逾1億噸

20歲女暈倒無心跳　5天前「腹瀉」竟是徵兆

霸氣女董！ 格力董明珠宣布多發8億年終獎

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

「妳不結婚我人生失敗」！28歲女子被媽催婚到崩潰

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

陸大學創「官方家長群」　學生崩潰：被背叛

80頭豬養52天花18億！網嚇：科研費都被豬吃了

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

遠嫁女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」

香港法院祭出清盤令！ 恆大系股票盤中停止交易

1歲男孩做開顱手術！陌生大叔心疼偷塞2千元

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

更多熱門

相關新聞

遠嫁女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」

遠嫁女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」

安徽一名女子昨（28）日表示，自己告訴公公過年想回趟娘家，不料竟遭對方罵「妳是嫁出去的女兒就是潑出去的水！不要整天想著回娘家」，還被賞了巴掌，她當場落淚。老公見狀霸氣護妻，馬上打包行李，連夜開了1600多公里，帶她一起搬回娘家。

草莓可放禁用農藥了！食藥署預告放寬多項農藥標準

草莓可放禁用農藥了！食藥署預告放寬多項農藥標準

情侶「親熱」沒趕上高鐵！女方飆罵站務員

情侶「親熱」沒趕上高鐵！女方飆罵站務員

男不爽停車遭驅趕　憤持利器割輪胎椅墊

男不爽停車遭驅趕　憤持利器割輪胎椅墊

挑草莓要看4大重點！清洗別犯1禁忌

挑草莓要看4大重點！清洗別犯1禁忌

關鍵字：

安徽武太太美女輪胎草莓

讀者迴響

熱門新聞

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

即／國3緩撞車被撞墜落平面道路　1命危1傷

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面