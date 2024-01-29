男子幫「6妹子」換輪胎！被圍觀　老婆調侃：對我都沒這麼熱心

記者廖翊慈／綜合報導

安徽一名武太太27日表示，老公見有「美女」車子輪胎出問題，馬上過去幫忙，自己站在對面馬路調侃，「老公給人家6位美女，換輪胎去了，平時也沒見他對我這麼熱心過呢。」事後，武太太也笑說，自己沒有因此「懲罰」老公。

據《閃電新聞》報導，1月27日，安徽武太太與老公平時在路邊擺攤賣草莓，那日一輛深灰色轎車停下，疑似需要幫忙，在對向路邊的老公見狀馬上上前幫忙。

▲▼謝老闆見「美女們」需要幫忙，便上前查看。（圖／翻攝自閃電新聞）

武太太一見下車的是「3位美女」馬上開始調侃，「你們看我們家謝老闆熱心腸的熊樣，草莓也不賣了，3個美女因輪胎沒氣求助，給人換輪胎去了，平時也沒見他對我這麼熱心過呢，無事獻殷勤，非奸即盜。」

影片中，過了一陣子，「3位美女」的朋友們開著另一台車從後方跟了過來，連忙也下車過去查看。武太太接著說道，「我的媽呀！結果有6個！」她們圍在謝老闆身邊，以崇拜的目光，看著對方更換輪胎。

該段影片引起不少網友直呼，「謝老闆要回家跪算盤了」、「賣草莓跟看美女，看來是選擇後者」、「估計要不是老婆在，草莓都得搭進去了」。武太太事後也笑稱，自己的老公可好了，疼愛都來不及了，怎麼可能罰他呢！