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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民眾黨「演半天只會挑撥」　媒體人開轟：沒見過這樣自私的黨！

▲陳昭姿、民眾黨主席柯文哲、黃國昌、黃珊珊出席黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳昭姿、民眾黨主席柯文哲、黃國昌、黃珊珊出席黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨今日宣布將自推黨籍不分區立委當選人黃珊珊參選立法院長，資深媒體人黃智賢痛批，一個8席的民眾黨，從頭到尾沒有一丁點是為台灣好，沒見過一個這樣自私的黨，只想要天下大亂，演了半天，也只會挑撥，最後自投黃珊珊。

針對民眾黨推派黃珊珊出戰立院龍頭之爭，黃智賢今日在臉書發文痛批，民眾黨不分區立委當選人黃國昌先是提4個幼兒園等級的假改革，要求藍綠「寫考題」，還說寫了考題才進一步考慮，結果讓國民黨準立委韓國瑜、民進黨立委游錫堃來拜會民眾黨，要求閉門會談，還說「閉門」不是密室協商，而是開大門走大路，她質疑「不是指控別人密室？怎麼老是堅持這樣不可告人？」

黃智賢開轟，一個8席的民眾黨，從頭到尾沒有一丁點是為台灣好，沒見過一個這樣自私的黨，只想要天下大亂，演了半天也只會挑撥，最後自投黃珊珊，連到底要支持國民黨，還是要支持民進黨，都可以從1月13日演到1月31日，演的戲碼叫做挾天子以令諸侯。

黃智賢痛批，黃國昌假借改革之名，要求委員會的召委由兩名改為一名，但內行人誰不知道民眾黨真正的意圖？委員會設兩名召委，小黨在立院才有空間，如果只設一名召委，委員會的召委就會是多數黨，一黨全拿，若未來一個黨選上總統，又是立院多數黨，那就會變成一黨皇帝制，在野小黨將沒有任何權力，痛批「這樣的單一召委制，應該算是退步制！」

黃智賢認為，就是因為民眾黨想永恆不懈地向藍綠勒索權力，柯文哲黃國昌程度太差，心胸眼界又太窄，改變制度只是拿來借刀殺人而已。國民黨整天幻想藍白合，全力扶持、護航民眾黨的苦果，就是國民用自身血肉黨養大的妖獸，這隻妖獸會繼續不斷要脅國民黨，大口吞食國民黨及人民的未來。

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