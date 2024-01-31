台中女心情不佳獨站天橋超危險　警暖勸「請喝熱茶」成功救下

▲員警向婦人說「我請妳喝熱茶，暖暖身子」，她終於願意點頭配合，與警方至派出所。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區1名40歲婦人，日前情緒低落，獨自離家後打電話向家人訴苦，家人擔心婦人有意外，趕緊報警求助。警方根據手機定位找到婦人，發現她坐在一處天橋上，當時海線冷風強勁，見警方到來她不願搭理，雙方僵持10分鐘後，員警仍暖心對待，向婦人說「我請妳喝熱茶，暖暖身子」，她終於願意點頭配合，與警方至派出所。

據查，婦人長期精神狀況不佳，27日晚間8時許，她趁家人未注意時獨自出門，並打電話給家人表示心情不好，憂心婦人安危，家人立即向報警協尋。

台中市清水警分局清泉派出所員警王軍棋、黃柏林獲報，透過婦人手機定位，查出她位於沙鹿區中清路六段一帶，但到場時卻遍尋不著，直至9時許，終於在中清路六段與中航路的天橋上，發現婦人身影。

王、黃2員先安撫婦人情緒，但婦人不發一語，也不願走下天橋，雙方便在天橋上僵持約10分鐘。當晚海線氣溫低、海風強勁，警方向婦人表示「這裡這麼冷，我請妳喝熱茶，暖暖身子…」婦人不再堅持，點頭答應配合警方先到派出所休息。警方同時通知家屬至派出所，家屬對於警方快速尋獲婦人，表示肯定與感謝。

清水警分局清泉派出所長吳嘉瑋表示，呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安渡難關。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

