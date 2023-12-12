阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

記者許權毅／台中報導

台中市一名60多歲女子昨日騎車經過台灣大道八段時，手機不小心掉落在馬路上，她竟直接將車子停在路中，回頭想撿手機，結果不小心整個人摔進快車道，褲子被磨破好幾個洞。此時，清水警分局員警正好經過，目擊整個過程，趕緊停下協助，幸好婦人並無大礙。

▲台中市一名60多歲女騎車下車撿手機，整個人從台灣大道機慢車道摔進快車道，褲子都破了。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



清水警分局指出，11日11時許，行政組組長陳欽錫與員警等人前往巡簽立委候選人競總途中，行經梧棲區台灣大道八段、童綜合醫院附近時，目擊一名60多歲女子原本騎乘機車，突然下車，整個人還摔進快車道。

員警見女子痛苦倒臥，趕緊停車協助，原來女子是為了撿手機，才會危險將機車停在慢車道，回頭要撿手機，不料整個人摔進快車道，整條褲子都被磨出好幾個洞，好險員警路過，將車子停在女子後方，避免她遭到二次追撞。女子除了左腳踝擦傷流血之外，意識仍清楚，後續被送往童綜合醫院治療後無大礙。

清水分局長蔡慶星說，選舉將近，不管是外勤員警或內勤巡官以上幹部，無一例外都要身肩加強立委候選人競選處、住所的安全維護工作，就是希望能讓大選平安順利，也順勢擴大分局巡邏治安能量，強化為民服務工作。