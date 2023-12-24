18歲女大生衝網紅壽司...吃飽秒忘車停哪　10度低溫找2hrs求救

▲台中2名女大生專程從海線開車半小時，抵達公益商圈吃壽司，結果忘了車停在哪，頂著10多度低溫苦找2小時無果，向警方求救。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名18歲許姓女大生17日跟好友出門，2人從海線地區開車到市區公益商圈吃飯，看準要吃網紅名店「一笈壽司」，不料附近車位難求，在附近繞了許久，才找到一格。2人開心去吃飯，吃飽後卻忘記車停在哪，在當天僅10度左右低溫苦找2小時，最終受不了向警方求救才找到。

第一警分局公益所17日17時許，接獲一名許姓女大生報案指出，在公益商圈吃完飯後，忘記車停在何處，不巧當天寒流來，跟同伴實在凍得受不了，才會向警方求救。

▲2名女大生為了吃網紅名店，急忙下車，完全忘記車輛停在哪。（圖／記者許權毅攝）



員警到場後，發現2人是18歲女大生，特地從海線開車半小時、20公里左右，到公益商圈吃壽司名店。2人因為急忙下車，完全忘記車位在哪，僅記得是一處露天車位，且為自動辨識車牌入場。

經員警思考後，馬上鎖定是在離餐廳700公尺遠的精誠21街私人停車場，抵達現場後，果真發現車就停在場內。2人相當感謝警方協助，順利解決找不到車輛的窘境，也在最後留下合影留念。