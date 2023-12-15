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社會 社會焦點 保障人權

和爸爸吵架心情差！台中「撒釘怪客」害20車爆胎　這下慘了

▲▼ 。（圖／資料照）

▲顏男在台中海線沿途亂撒鐵釘，檢方偵結，依公共危險罪嫌將他起訴。（圖／資料照片）

記者白珈陽／台中報導

台中市11月初發生「撒釘怪客」在海線沿途亂丟鐵釘，導致許多民眾車輛輪胎破損，地方鄉親人心惶惶，所幸最後警方將犯嫌顏姓男子逮捕，顏更遭收押。檢警查出，顏在中市北屯、沙鹿、梧棲、清水等地，多達14處丟撒釘子，有20輛汽、機車遭殃，顏則辯稱是因心情不佳才會犯案，今（15）日檢方偵結，依公共危險罪嫌將顏起訴，並建請法官加重量刑。

檢警調查，44歲顏姓男子在今年11月1日晚間9時許，載著事先花費2000多元所買、長度2至3公分的大量鐵釘，駕駛胞兄的車輛，先在北屯區松竹路的寺廟、沙鹿區國道3號陸橋，以及梧棲區街道等9處地點，朝路面亂撒鐵釘；隔日上午8時許，顏又到梧棲區、清水區等5處犯案。

大量車主車胎被刺破後向警方報案，有人甚至快上國速公路發現輪胎破洞，既氣憤又害怕；警方調閱相關監視器影像，交叉比對後鎖定是顏男涉案，但他犯案隔天就北上參加進香團，還因酒駕遭到扣牌，顏男因此待在宜蘭閒晃。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲顏男從車上亂撒鐵釘。（圖／資料照）

11月6日，警方持拘票前往宜蘭逮人，並在車內查扣還沒撒完的鐵釘；檢警清查報案單及相關監視器，共有20輛汽、機車遭顏男亂撒的鐵釘刺破，維修費用從百元至逾萬元不等。

顏男落網坦承犯案，辯稱他與父親吵架離家，又想到曾因放鞭炮、酒駕撞車，還多次被路人毆打，因心情不佳才亂丟鐵釘。

檢方查出顏在2020年曾因酒駕遭判刑2月確定，這次又因心情不佳造成地方人心恐慌，還又在宜蘭酒駕被扣照，對刑法適應薄弱，依公共危險罪將他起訴，建請法官加重量刑。

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