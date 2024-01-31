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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨推黃珊珊選立院龍頭　若首輪無結果次輪不投票、暫無副院長人選

▲民眾黨立委黃珊珊出席記者會，經黨內推舉為立法院長候選人。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃珊珊出席記者會，經黨內推舉為立法院長候選人。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨31日召開記者會，宣布新會期的任務。針對立法院長的選舉，總召黃國昌說，本黨團經過8位委員開會討論後，一致決議會推出黨團成員黃珊珊，正式成為民眾黨民眾黨的院長候選人。黃國昌說，若不幸第一輪投票沒有辦法順利產出，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票；而若黃珊珊得到支持出任院長，下午的副院長選舉將不會推派參選代表。

談到藍綠接連拜會後，仍決議自提人選，黃國昌表示，對於這樣的過程感覺到非常正面積極，不過在另一方面，特別遺憾的是，如此努力希望能促使兩大黨回應台灣社會對於國會改革訴求時，竟然還是有部分黨政人士，沒有辦法把選舉期間的情緒放下，持續透過媒體攻擊放話。

黃國昌也點名民進黨團總召柯建銘、新潮流派系立委林俊憲等人，持續抹黑民眾黨團是沒有用的8席、私設刑堂、自抬身價，只是要轉移民進黨國會改革跳票8年的事實，也讓立法院長游錫堃處處制肘，動輒派出鷹犬攻擊。

黃國昌說，為了對新政治抱有期待的人民表示負責，會一致投票支持本黨黨團成員黃珊珊。他說，世界上由少數政黨擔任議長不少見，民眾黨相信，由本黨團成員當任院長，更可以在兩大黨之間扮演不偏不倚的中立角色。

黃國昌強調，8位黨團成員莊重報告，推出的人選一定會放下政黨本位，把國家利益人民利益置於最高價值，也期待可以跟兩大黨的國會領袖共同完成國會改革的重要工程。

黃國昌也提到，第一輪的投票如果能順利產生國會議長，這是台灣社會之福，「若不幸沒有辦法順利產出，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票」；而若黃珊珊得到支持出任院長，下午的副院長選舉將不會推派參選代表。

▲陳昭姿、民眾黨主席柯文哲、黃國昌、黃珊珊出席黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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