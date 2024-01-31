強索性招待！賄款買情趣娃娃　「台南最淫貪官」二審判刑6年5月

▲前台南市經發局前局長陳凱凌涉貪並接受性招待案，一審被判8年，經上訴二審，台南高分院改判6年5月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

前台南市經發局長陳凱凌因貪污受賄等案，被台南地院判刑8年，陳凱凌與檢方不服上訴二審，陳凱凌推翻他一審全部認罪的態度，改口主張除公務員利用職務上機會詐取財物罪外，其餘財產來源不明罪、洗錢罪等等均有爭執，他也否認犯罪，他繳回廠商招待18萬多元求輕判，台南高分院31日上午宣判，改判他6年5月、褫奪公權5年，還可上訴。

陳凱凌一審時被台南地院判處有期徒刑8年，陳凱凌與檢方不服都提起上訴，其中檢方起訴陳凱凌涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利罪、公務人員財產來源不明、詐欺取財及洗錢等5罪，一審他全部認罪，但上訴二審後翻供，僅認前2罪。

檢調查出，陳凱凌宣稱，台南市綠能產業園區、沙崙智慧綠能科學城及西市場周邊街廓整建工程等標案，他也可利用職權要求得標商將部分工程轉包給黃男，黃男因此陷於錯誤，提供現金、花酒及性招待等不正利益給陳，而陳凱凌共計獲取黃男燁交付之180萬元現金，及為陳凱凌支付之酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等總計14萬2200元。

檢方查出陳嫌收受業者提供現金、花酒及性招待等不正利益，約近200萬元，並以購屋與建商合詐貸得款296萬元，針對陳凱凌接受性招待的次數以及金流，檢方查出他在2020年5月至2021年2月這段COVID-19疫情期間，雖酒店均未營業，但仍要求廠商招待有女陪侍的飲宴，還發現他用賄款4萬9千元買情趣娃娃。

陳凱凌說，他以2580萬元買房，沒有拗建商；200萬元交友人投資，希望利息收入支付房貸，且他信用卡費用很多，還需家人及前妻幫忙繳納。他當庭繳回廠商招待不正利益18萬多元，稱作不好的示範，已深切悔悟，請求法官從輕量刑。

台南高分院31日上午宣判，公務員利用職務上機會詐取財物、詐欺取財及洗錢上訴均駁回，公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利罪撤銷改判2年4月，公務人員財產來源不明罪撤銷改判無罪，刑期改判6年5月、褫奪公權5年，全案還可上訴。