為6500元酒瓶打死老友一審無罪！二審大逆轉改判8年半

▲男子遭友人以酒瓶打死，二審查明真相，改判友人有罪。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市邱姓男子因認定范姓友人積欠6500元債務，多次催討不到後，竟在酒後持酒瓶，狂打友人頭部，將他打死。一審因多位目擊證人供述不一，最後讓邱男獲判無罪；但檢方上訴二審後，高等法院詳細調查多人供詞後，拼湊出事實真相，去年10月間改將邱男判刑8年6月。目前案件已經上訴第三審。

判決指出，本案發生於2022年6月間，邱男因與女友吵架離家，進入柯姓友人家借住，剛好遇到也在這借住的范姓友人。而范男因積欠邱男6500元債務，邱男遂開口催討，但范男並未歸還。又同住了2天，一夥人晚間開喝，邱男乘著酒意，又再催討債務不成，最後竟開始毆打范男，最後更雙手各持一支空酒瓶，在廁所中狂打范男頭部。

一夥人竟沒人制止邱男，邱男自行罷手後離去。第二天一早，鄰居才發現全身赤裸的范男倒臥血泊中，緊急將他送醫，結果他在醫院中又因為自己本身的腎結石，最後引發腦損傷、支氣管膿瘍、肺炎、腎膿瘍而死亡。檢警偵辦後，依照「傷害致人於死罪」，對邱男提起公訴。

一審新竹地院審理時，傳訊相關證人，發現彼此供詞有多處矛盾，有人說聽到玻璃破碎聲，有人說沒聽到玻璃碎裂聲；也有人說好像在廁所毆打，又有人說從客廳喝酒時就開始打，但唯一的共通點，就是全都說是邱男動手。但法院調查後，又認為跟范男當時有接觸的，並非只有邱男一人，不見得就是邱男動手。最後基於「罪疑有利被告原則」，一審法院認定邱男傷害致人於死部分無罪。檢方不服，上訴第二審。

高等法院二審審理時，仔細比對眾人的供詞，逐一拼湊出事實真相，認定就是邱男持酒瓶毆打范男，導致頭部外傷併顱內出血，送醫住院治療；結果送醫後才因其他併發症而死亡，但高院仍認定邱男傷害行為與死亡結果間，具有相當因果關係，邱男確實有罪。最後高院撤銷一審無罪判決，改依照「傷害致人於死罪」，將邱男判刑8年6月。目前全案已經上訴第三審，由最高法院審理中。