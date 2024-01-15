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桃園女師性侵小六男童還懷孕生子一審重判　上訴二審已分案

▲▼示意圖,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭（示意圖／123RF）

▲桃園某國小女師性侵男童，一審重判後，她上訴第二審。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市某國小女老師，竟與班上小六男童產生情愫，9次利用機會性侵小六男童，最後更懷孕生子，一審遭桃園地院重判17年6月。女老師不服，上訴第二審，高等法院日前已經完成分案。而女老師在案發後也已經遭解聘，終身不得聘任。

判決指出，女老師在2020年2月25日至6月23日期間，利用課堂間、午休時間等共性侵男童9次，還在同年5月懷孕並於隔年初產下1子。男童與老師的關係，一直到男童的父親發現後，報警處理，全案才因此爆發。

案件偵辦期間，女老師否認犯案，辯稱是男童主動，但檢察官不採信，仍對女老師提起公訴。而法院審理時，根據男童的供詞，認為不可能由男童主動，應該是女老師主動，其中男童供稱，有2次發生關係時，他內心中有恐懼，其實是不願意發生關係。因此法院最後認定女老師共犯下2個對14歲以下少年強制性交罪，7個對14歲以下少年性交罪，重判有期徒刑17年6月。

一審判決後，女老師不服，已經上訴第二審高等法院，高等法院收案後，也已經完成分案，並交由受命法官安排首次開庭時間。另外本案發生後，女老師也被依照《教師法》的相關規定，解聘並終身不得聘任。

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