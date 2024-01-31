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台灣人放假就超愛出國？　大票人搖頭曝原因：不懂好玩在哪

▲▼桃機今湧現大量出國旅客，全天運量預估將破11萬。（圖／桃機）

▲許多人會趁假期出國玩。（資料照／桃機提供）

記者朱祖儀／綜合報導

疫情解封後，許多人迫不及待跑出國旅遊。一名網友就說，看到身邊朋友一個個都跑到國外，讓他覺得很羨慕，也覺得出國玩好像是一種普世價值，但忍不住好奇會有人不喜歡出國嗎？沒想到文章曝光，真的釣出許多不愛出國的人，「很麻煩啊，幾乎都在通勤」、「在家待著比較爽，沒事不會出國」。

「真的有不喜歡出國的人嗎？」原PO在PTT發文表示，最近身邊有很多人都出國了，旅遊地包括韓國、日本、香港、泰國等，還有人去土耳其，看到臉書和IG都是出遊的貼文，讓他覺得很羨慕，出國玩似乎也成為一種普世價值。不過他也思考，如果時間和金錢都允許的話，會有人寧願去做其他娛樂，也不想要出國玩嗎？

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文章一出，真的釣出許多不愛出國的人，「有啊，就是喜歡待在家」、「我連去別的縣市都懶了還出國，好麻煩」、「有啊，認識好幾個，就單純在台灣更爽」、「有錢到在台灣就過爽爽的人啊，你以為出國要多有錢？」「我家人就是，賺一堆錢覺得出國是浪費」、「常常出差趕飛機就不想出國了」、「鄉下很多老一輩的都不愛出國和搭飛機」、「沒特別事情不會想出國，除非閒到不行，再說我討厭搭車搭飛機太久」、「七成時間都浪費在通勤，是好玩在哪裡」。

▲▼渣男,劈腿,出軌,A片,看片,偷情,男友,老公。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲有不少網友都不喜歡出國。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

還有網友指出身體能否配合也是一大問題，「沒辦法在飛機上拉屎，飛航時間超過8小時就會焦慮」、「我啊，出去到外地不是烙賽就是便秘，而且我坐車還會暈車，出遠門根本自找罪受」、「很多人就算有錢也不愛出門，尤其是潔癖到認馬桶的」、「只能說想玩的話，錢跟健康缺一不可，一堆老人不愛出國，基本也是怕出了狀況不好處理」。

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