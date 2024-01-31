川普若當總統影響台美關係？　吳釗燮：對台政策是兩黨共識

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮本月30日接受「澳洲廣播公司」（ABC）時事節目「7.30」專訪，闡述台灣選舉意義、台海情勢，及台澳在印太地區合作展望等議題。當被詢問若川普重登美國總統大位，是否影響台美關係？吳說，美國對台政策已是兩黨共識，深信無論由誰當選總統，美國新政府必將與台灣持續深化關係。

吳釗燮在訪談過程中表示，台灣每4年透過公平且公開的全國性選舉，決定下一任領導者及未來國家走向，這是民主的真諦，但威權中國卻無法接受，當中國指稱台灣尋求獨立，實際上只是台灣人民行使民主權利。他強調，民主不該由專制體制決定，中國無權威脅台灣。

吳釗燮指出，中國從未統治過台灣，台灣有民選的總統及國會，有自己的軍隊，核發護照與簽證，在我國領土上行使排他的管轄權，這是行之數十年的事實和現狀。吳談及，總統當選人賴清德也表示，他任內將依循蔡總統現行政策，以溫和、負責任的政策，繼續維持台海和平穩定現狀。

吳釗燮表示，台灣政府在過去8年裡致力避免台海發生衝突，已受到國際社會肯定，包括澳洲在內的重要國家領袖都一再強調台海和平穩定攸關全球安全與繁榮，並且重申反對片面改變台海現狀，除台灣強化自我防衛能力外，理念相近國家的合作也可謂前所未有地緊密，相信可共同嚇阻中國冒進輕啟戰端。

此外，有關川普如果重登美國總統大位是否影響台美關係，吳釗燮回應指出，台美關係在川普政府時期更上層樓，拜登政府在該基礎上繼續增進雙方合作，美國對台政策已是兩黨共識，深信無論由誰當選總統，美國新政府必將與台灣持續深化關係。

吳釗燮也表示，台澳共享自由、民主、人權及法治，樂見未來更多澳洲高階官員訪台，展現對民主台灣的支持。吳強調，中國持續在印太地區擴張威權主義，相關舉動已受到澳洲、日本、美國及紐西蘭等國的關切，並共同研商採取反制行動，澳洲透過參加與英、美的三方安全夥伴（AUKUS）及與美、日、印度的四方安全對話（QUAD），重要性日增，期盼澳洲在自由開放的印太地區扮演更積極且重大的角色。