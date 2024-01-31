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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁北京戰爭和平說　吳釗燮：賴清德盼維持兩岸現狀

文／中央社雪梨30日綜合外電報導

外交部長吳釗燮接受澳媒專訪，駁斥北京先前警告選出賴清德作為台灣下任總統將危及兩岸現狀的說法。吳釗燮強調，賴清德是「溫和派」，希望維持現狀。

吳釗燮接受澳洲廣播公司（ABC）時事節目7.30專訪，內容今天刊出。他在訪問中指出，中國對台灣沒有管轄權，「我們有經由民主程序選出的總統」。

他說：「他們（北京）告訴我們，台灣大選是關於和平與戰爭之間的選擇，如果我們選出錯的領導人...就意味著戰爭。」

但「這是民主運作，中國不接受是因為其本身是獨裁國家」，他說，不論北京對這次選舉感受有多強烈，這是台灣人民的事。

▲▼吳釗燮於1月18日接受「澳洲人報」駐台記者Will Glasgow專訪，訪談內容已於20日在該報頭版刊出。。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮強調，賴清德是溫和派，希望兩岸維持現狀。（圖／外交部提供）

儘管中國外交部在台灣13日總統大選前重申反對台灣獨立，還對中國視為鼓勵分離主義的民進黨進行攻擊，但這無礙賴清德當選，為執政的民進黨連續贏得第3個任期。

吳釗燮在專訪中反駁北京指控並表示，總統當選人賴清德是「溫和派」，希望「維持現狀」。

而就在台灣大選後沒幾天，太平洋島國諾魯就宣布與台灣斷交，改與中國建交。吳釗燮形容，諾魯是「容易下手的目標」。

他指出，中國政府總是利用經濟誘因促使台灣友邦轉向，諾魯的情況也是如此。

諾魯外交轉向後，台灣邦交國剩下12國，目前外界焦點轉到另一個太平洋島國吐瓦魯身上。吐瓦魯原本親台的總理拿塔諾（Kausea Natano）在日前國會大選中落選，台吐關係未來走向備受關注。

不過，吳釗燮認為，吐瓦魯不會步上諾魯後塵。「我覺得關係很穩固...目前看來，即使他們剛舉行全國選舉，相信下位總理或下個總理候選人仍將忠於與台灣的關係」。

他說，中國企圖施壓他國減少與台灣接觸聯繫或影響與台灣的情誼，「但世界並非以此種方式運作」。

被問及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），吳釗燮表示，台灣希望看到澳洲在區域扮演重要角色，「我們需要民主國家同伴，確保印太地區的和平與穩定」。

至於台澳關係方面，雖然2012年後，就未曾有澳洲部長級官員正式訪問台灣，但國會議員定期訪台。

吳釗燮舉澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）、滕博爾（Malcolm Turnbull）、艾波特（Tony Abbott）訪台為例，歡迎澳洲與台灣進行更頻繁交流，甚至歡迎澳洲現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）造訪台灣。

在台海局勢上，吳釗燮強調，台灣致力維護現狀，但指責中國利用軍事干預威脅，升高台海緊張。

他說，台海爆發衝突將危及全世界。台灣及其夥伴應該要明確表示，軍事行動「不會被接受」。

他表示，台灣正試圖加強防衛能力，而美國、澳洲及日本也試著強化安全能力，作為嚇阻中國的力量，「由此可以讓中國知道這些防衛及嚇阻能力是為了因應中國挑戰而存在」。

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