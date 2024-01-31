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東京住宿漲破天花板　日籍部落客曝省錢法「1晚738元有三溫暖」

記者黃翊婷／綜合報導

隨著疫情之後國際觀光開放，近期有部分民眾發現，日本的住宿費用變高了。定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」表示，日本東京的飯店價格漲到突破天花板，他去出差時，偏向住在隔壁千葉縣的三溫暖住宿（膠囊旅館），費用大約3500日圓左右（約新台幣738元），只是服務人員跟設備只有日文，對外國人的門檻可能比較高。

▲▼東京水岸街道，東京晴空塔，東京旅遊，日本旅遊，日本夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京水岸街道可以近距離欣賞晴空塔。（資料照／記者蔡玟君攝）

「日本人的歐吉桑」30日在臉書發文分享，如何在日本旅遊時節省住宿費用，他提到，由於疫情結束之後，東京的飯店價格漲到突破天花板，對日本人來說，飯店費用超過1.5萬日圓（約新台幣3166元）就不太能接受，但1萬日圓以下的常常客滿，比較難訂到，所以當他去東京出差時，其實不會住在東京的飯店。

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「日本人的歐吉桑」表示，東京雖然也有便宜的住宿，例如網咖或膠囊旅館，但客人品質比較不好，所以他個人偏向選擇隔壁千葉縣的三溫暖住宿（膠囊旅館），還附有非常專業的烤箱，費用很便宜，大約3500日圓左右，客人品質也沒有像東京那麼糟糕，沒有很重視睡眠品質和想省錢的人可以參考，但要注意，服務人員和設備可能都只有日文，對外國人門檻偏高。

「日本人的歐吉桑」還在文末附上5間住宿口袋名單，包含：

1、レオ［癒］カプセルホテル西船橋店 （男女都可以利用、分開空間）
2、船橋グランドサウナ and カプセルホテル（只有男生客人）
3、ジートピア （只有男生客人）
4、ホテル＆カプセル ザ・イン （男女都可以利用、分開空間）
5、サウナ＆カプセルホテルレインボー本八幡店（只有男生客人）

【介紹 日本旅遊時候省住宿費的方法】 疫情期間結束之後，日本東京飯店價格一直漲價到突破天花板。 對日本人來說飯店費超過1萬5000日幣就不太能接受，而且1萬以下的飯店一直客滿，比較容易訂不了的狀況。 ...

日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん發佈於 2024年1月29日 星期一
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