台灣燈會安平燈區2月3日啟燈　黃偉哲提前視察燈區參觀動線

▲「2024台灣燈會在台南」睽違16年重新回到台南，安平燈區即將於2月3日率先啟燈，台南市長黃偉哲提前視察燈區展品及參觀動線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台灣燈會在台南」睽違16年重新回到台南，安平燈區即將於2月3日率先啟燈，台南市長黃偉哲與議員沈震東提前視察燈區展品及參觀動線，現場由觀旅局報告整體燈區配置、文化局策展藝術家介紹燈藝作品，並由交通局說明安平燈區整體交通規劃。

市長黃偉哲表示，2024年適逢台南400，台灣燈會由安平燈區於2月3日打頭陣，別具意義。黃偉哲也提醒市府團隊，活動舉辦首重安全，尤其安平燈區展期長達36天，橫跨農曆春節假期，相關局處務必多加宣導交通疏運，加強場地環境清潔整理、燈飾安全維護、遊客服務設施等遊客參觀最關心的議題，致力提供遊客良好的觀賞品質，讓燈會活動順利圓滿。另外呼籲參觀民眾提前了解燈區內交管措施、聽從交管引導，以及多加利用燈會免費接駁車與大眾運具前來安平快樂賞燈。

「2024台灣燈會

在台南」安平燈區2月3日開幕，晚間6點30分將由結合無人機、煙火及燈光秀的空中展演揭開序幕，長達12分鐘的展演將閃耀安平漁港夜空，建議最佳觀賞點為原1661台灣船園區停車場及林默娘公園周邊，緊接著晚上6點45分起於安億停車場進行啟燈儀式，並邀請明華園總團演出大戲《媽祖》。

安平燈區在林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，共有30件以上作品，「台南400」展區特邀請了原住民、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭、印尼以及台灣本土在國際享有聲譽的藝術家，於林默娘公園創作族群共融與文化永續的歷史想像；「河光往事」燈區，由新世代科技藝術家帶來嶄新的面貌，再創台南運河嶄新的風情與當年繁華的風貌。

安平燈區展期間有12處街頭藝人展演區，將帶來500場以上精彩表演，此外，整個展期共安排有14場結合無人機、煙火及燈光秀，點亮安平夜空的空中展演，更多訊息請上「2024台灣燈會在台南」官網及台南旅遊網查詢。