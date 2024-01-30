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強化城市抗災韌性　黃偉哲重視大台南公共安全

▲台南市政府在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府29日在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，另針對有教育意義及市政新知進行溝通宣達，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。

近期因工廠火警頻傳，特別針對台南市轄內公共危險物品場所檢討事故案例分析以提出安全管理策略，包括加強聯合稽查、輔導業者合法、提升自主防災應變能力及搶救圖資建置等項目，以確實有效提升公共危險物品場所安全及搶救圖資之運用，市長黃偉哲請各局處加強整合橫向聯繫及資訊交流，達到市府一體共同維護場所公共危險物品安全、強化防火管理意識及提高職安應變。

▲台南市政府在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。（圖／記者林東良翻攝，下同）

副市長葉澤山於會中指示，春節期間將近，今年適逢「台南400活動」及舉辦「2024台灣燈會」，將於2月24日至3月10日於「高鐵燈區」及「安平燈區」正式點亮台灣燈會活動，目前各項系列展現融合與榮光城市風貌精彩活動如月津港燈節、鹽水蜂炮、國際蘭展及文創市集等，於年初揭開序幕，請各局協助宣導辦理。

▲台南市政府在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市榮獲CNN評選為2024值得造訪城市，且今年的龍年春聯是「龍喜利來」，除了字面上有龍年歡喜獲益的好兆頭，透過台語發音也能呼應今年台南400盛事，歡迎國內外各地旅客到訪台南共襄盛舉的意涵，因將迎接大量觀光人潮，有關公安、環安、消安、食安、職安及道安等公共安全部分，請各局處加強稽查本市各營業場所、觀光旅遊地區、運動場館或戶外各式活動等場所，尤其春節期間的交通問題提前採取因應措施，以提供市民交通便利迎接喜氣的安全大台南。

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