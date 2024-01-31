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護國神山超耗電　賴清德擬藉在野黨解套「2025非核家園」

「以核養綠」團隊發起重啟核四公投，廢核團體2021年也舉行「核四大暴走、公投一起不同意」記者會反制，最後公投未通過。（圖／侯世駿攝）

▲「以核養綠」團隊發起重啟核四公投，廢核團體2021年也舉行「核四大暴走、公投一起不同意」記者會反制，最後公投未通過。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

國民黨立委日前宣示，未來將推動修法解套，讓核一、核二及核三電廠延役；民眾黨主席柯文哲去年參選總統時也表示，台灣如果要台積電，恐怕沒有辦法不要核四。台積電18日宣布將在高雄設第3座廠房、隨後又傳出將在嘉義設1奈米廠，外媒《彭博社》就曾預告，台積電在2025年將消耗全台灣8分之1的電力。政壇人士預測，總統當選人賴清德很可能籍由在野黨提案，順勢解套「2025非核家園」可能帶來的缺電危機。

對於國民黨立委有意提案鬆綁延役核電廠，民進黨立委洪申翰痛批，國民黨只管要核電，卻完全不顧核廢貽害子孫、以及台灣很多核電廠都蓋在活動斷層上的問題。他說，國民黨聲稱要在能源政策和淨零政策上跟國際接軌，但真正跟國際接軌的方法，是大力的發展再生能源、以及能源效率的提升。

相較洪申翰「基本教義派」地反核，嘉義選區立委蔡易餘對於核電廠延役的態度就相對保留。台積電日前透露將在嘉義設廠，雖然蔡易餘曾表示，嘉義的沿海有充沛的太陽能，未來利用太陽能專線供給台積電使用；但話雖如此，他也不反射性地反對核電，而是表示核電涉及技術問題，要讓專業領域評估說明，核一廠無法再使用，核二、核三廠是否延役，需要高度技術，需有專家研究，安全性根燃料棒放置場等問題必須要檢討。

國民黨立委表示將修法廢除核電廠延役的時限，立委洪申翰表示，很遺憾國民黨講到能源政策還是只想到核電，完全不顧核廢貽害子孫。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

▲國民黨立委表示將修法廢除核電廠延役的時限，立委洪申翰表示，很遺憾國民黨講到能源政策還是只想到核電，完全不顧核廢貽害子孫。

一位綠營人士說，在雖然民進黨的黨綱中明載，反對新設核能發電機組，但黨綱是一個宣示的目標，「黨綱裡也說，要銷毀世界各國的核子武器」，如果真的有需求，而且民意支持、法規允許的情況下，他所了解的賴清德將不排斥對核電廠進行檢測，評估能否延役。

至於核四廠重啟的問題又更複雜，核四的燃料棒早已拆除，運到美國儲存，而且在2023年趁著全球核能復興潮轉售出去，但這只是重啟核四的其中一項困難。台電指出，核四也存在設備安全不合格的問題，如反應爐內部組件焊接完畢卻沒有原廠焊接證明文件、逾千項安全系統設備抗輻射能力不足、反應爐及圍阻體的安全控制電源不符標準、攸關安全的通風系統防火風門無法確保防火效度、圍阻體的過壓保護系統洩壓能力不足等。這些設計及工程上品質問題，均嚴重影響安全，且部份是無法改正的工程問題。

「核電也是一筆大生意，之前蓋核四花費2800多億，一個發電機組的燃料也動輒十幾、二十億元，連核四停建的燃料棒拆下後，也賣了50多億台幣。」一位光電產業人士指出，在野黨多次批評民進黨靠著綠能撈了不少油水，但無論是英系或是新潮流的相關人士，這些能獲得利益早就在小英執政時期被人占好、占滿，賴清德上任後，如果要開創新的「藍海產業」，核電或許是項不錯的選擇，既可解決產業界對缺電的疑慮，又能讓他的追隨者有充分發展的新領域。

對於台積電可能在嘉義設廠，立委蔡易餘表示，嘉義的沿海有充沛的太陽能，未來利用太陽能專線供給台積電使用。（圖／翻攝自蔡易餘臉書 ）

▲對於台積電可能在嘉義設廠，立委蔡易餘表示，嘉義的沿海有充沛的太陽能，未來利用太陽能專線供給台積電使用。

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