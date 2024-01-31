LIVE／民眾黨立院龍頭挺誰今揭曉　藍綠白攻防大戲將上演

記者陳家祥／台北報導

立法院將在2月1日開議，此次一口氣斬下8席立委的民眾黨，一舉一動都備受外界關注。民眾黨立法院黨團31日上午將召開記者會，黨主席柯文哲將親自出席，宣示問政將秉持理性科學的態度，監督也會展現專業務實，發揮出國會關鍵少數的最強戰力；首役面對的是明天報到後的立法院正副院長選舉，今天記者會中將公布8席投票意向，以及公布新任黨團三長，《ETtoday新聞雲》也為你全程直播。

民眾黨立法院黨團表示，展望新會期新氣象，首重推動國會改革，要讓立法委員得以充分監督問責，更要促成公平正義的司法、人本的居住正義、尊嚴安全的社會、健全穩定的金融等目標。

▲國民黨不分區立委當選人韓國瑜、民進黨不分區立委當選人游錫堃角逐立院龍頭寶座。（合成圖／ETtoday資料照）

為此，民眾黨立法院黨團召開記者會，宣示問政將秉持理性科學的態度，監督也會展現專業務實，發揮出最強的戰力；同時說明立法院正副院長投票意向，以及公布新任黨團三長。

據了解，黨團三長部分，總召將由黃國昌擔任、副總召黃珊珊，幹事長則由陳昭姿出任。未來民進黨柯建銘、國民黨傅崐萁、民眾黨黃國昌3人過去各有恩怨情仇，互動上備受關注，三黨不過半的國會勢必將上演精彩的政治攻防大戲。