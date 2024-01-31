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有雙月食品社、漢堡王！　外送平台「12家美食手搖買1送1」開搶了

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲外送平台新春優惠快收。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

過年不出門也沒關係，外送優惠先收下！外送平台「Uber Eats」特意打造新春限定「新春龍來呷」專區，網羅全台各地人氣店家爽吃美食、手搖飲買1送1，即日起就能先訂起來，趕緊打開APP看。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲12家美食手搖買1送1快搶。

為迎接農曆新年，Uber Eats祭出「新春龍來呷」限時優惠專區，網羅「12家美食手搖」可享買1送1優惠，加碼還有麥當勞金迎招財薯來堡（牛）吉祥餐只要279元、21Plus香草烤全雞披薩分享餐下殺79折等，即日起就能下單爽吃，提醒實際販售品項與供應情況依APP顯示為主，數量有限、送完或售完為止，各別優惠使用規範及條款則同樣依APP為主。

12家美食手搖品牌買1送1如下：

1.雙月食品社即日起至2月13日祭出「百頁、三角油豆腐買1送1」優惠，下單滿499元加送品牌紅包袋。

2.武林茶即日起祭出「四季荔荔／桂花烏龍買1送1」優惠。

3.初韻即日起祭出「芝士奶蓋桃花韻／酪梨優格買1送1」優惠。

4.男子漢拉麵即日起祭出「炸白深魚排／日式炸蝦買1送1」優惠。

5.好初早餐即日起至2月13日祭出「草莓奶油吐司／酥炸圓仔買1送1」優惠。

6.蕃茄村即日起祭出指定吐司／點心／飲品買1送1優惠，提醒每間店略有差異。

7.Coffee Law即日起祭出「肉桂焦糖蘋果可頌小鬆餅（2個）／研選美式咖啡買1送1」優惠。

8.瑪莉珍即日起祭出「水牛城辣雞翅／最愛瑪莉珍買1送1」優惠。

9.飯飯即日起祭出「炙燒豬五花飯／極致雞腿飯買1送1」優惠。

10.漢堡王即日起祭出「Q彈海老牛肉堡買1送1」優惠。

11.Little New York Pizzeria小紐約披薩店即日起祭出「沙拉買1送1」、「下單滿999送紐約客披薩+玉米」2大優惠。

12.本物洋食即日起祭出「橫濱風羅勒炸雞麵／味增湯買1送1」優惠。

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