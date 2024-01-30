連6天搶外送優惠5折起！　外送平台「3大超殺新春好禮」一次看

▲外送平台龍年限定3大好禮一次收。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

慶新年領紅包了！外送平台「foodpanda」祭出龍年限定「3大好禮」，不僅有限時6天豪灑千萬紅包，只要輸入專屬優惠碼即可獲得隨機優惠，加碼收新春刮刮卡、pandago5折幫送等好康，通通不能放過。

▲除夕起連6天開搶優惠碼享外送優惠。

foodpanda龍年3大好禮來了，首推「天天搶新春千萬紅包」，2月9日起至2月14日期間每日上午11時只要打開APP並輸入每日限定優惠碼，即可享「美食外送／外送自取（1次）」、「生鮮雜貨外送（1次）」等隨機指定優惠，限當日使用完畢；2月9日當天優惠碼也搶先公開為「龍年大吉」，當天只要輸入該優惠碼即可享「美食外送5折」、「生鮮雜貨66折」優惠，數量有限、兌完為止。

加碼還有「指定店家送新春刮刮卡」，即日起至2月14日只要於三商巧福、福勝亭、清心福全、家樂福等「福」氣店家下單，就送實體刮刮卡1張，有機會抽中福容大飯店住宿券、台北美福大飯店自助餐券、Fuji日式按摩槍、foodpanda美食金等好禮；最後是「pandago5折新春送」，即日起至2月7日只要使用pandago且輸入優惠碼「新春送」即享運費5折，最高現折100元，每人限用5次，總數量有限、兌完為止。

▲Uber Eats新春優惠一次看。（圖／Uber Eats提供）

另，同樣為迎接農曆新年，Uber Eats則祭出「新春龍來呷」限時優惠專區，網羅「12家美食手搖」可享買1送1優惠，加碼還有麥當勞金迎招財薯來堡（牛）吉祥餐只要279元、21Plus香草烤全雞披薩分享餐下殺79折等，即日起就能下單爽吃，提醒實際販售品項與供應情況依APP顯示為主，數量有限、送完或售完為止，各別優惠使用規範及條款則同樣依APP為主。

12家美食手搖品牌買1送1如下：

1.雙月食品社即日起至2月13日祭出「百頁、三角油豆腐買1送1」優惠，下單滿499元加送品牌紅包袋。

2.武林茶即日起祭出「四季荔荔／桂花烏龍買1送1」優惠。

3.初韻即日起祭出「芝士奶蓋桃花韻／酪梨優格買1送1」優惠。

4.男子漢拉麵即日起祭出「炸白深魚排／日式炸蝦買1送1」優惠。

5.好初早餐即日起至2月13日祭出「草莓奶油吐司／酥炸圓仔買1送1」優惠。

6.蕃茄村即日起祭出指定吐司／點心／飲品買1送1優惠，提醒每間店略有差異。

7.Coffee Law即日起祭出「肉桂焦糖蘋果可頌小鬆餅（2個）／研選美式咖啡買1送1」優惠。

8.瑪莉珍即日起祭出「水牛城辣雞翅／最愛瑪莉珍買1送1」優惠。

9.飯飯即日起祭出「炙燒豬五花飯／極致雞腿飯買1送1」優惠。

10.漢堡王即日起祭出「Q彈海老牛肉堡買1送1」優惠。

11.Little New York Pizzeria小紐約披薩店即日起祭出「沙拉買1送1」、「下單滿999送紐約客披薩+玉米」2大優惠。

12.本物洋食即日起祭出「橫濱風羅勒炸雞麵／味增湯買1送1」優惠。