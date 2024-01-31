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擠牙膏「別沾水」！飯後也別急著刷　16項刷牙迷思曝光

牙膏別沾水「飯後別馬上刷」　16項刷牙迷思曝光

▲民眾對刷牙有很多迷思。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

養成良好的刷牙習慣，可以遠離蛀牙。許多人刷牙前，一定會把牙刷給沾濕，然而專家卻提醒不要這麼做，另外還有許多迷思，像是飯後立刻刷牙、改善牙周病的牙膏等，讓人長知識了。

《人民日報》點出16項刷牙要注意的事情：

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1、最好不要用冷水刷牙

口腔專家提醒，刷牙時用最接近自己體溫的溫水，效果最好。

2、擠牙膏別沾水

牙膏不是用泡沫來清潔牙齒，而是靠裡面的清潔成分和牙刷與牙齒的摩擦，牙刷不沾水，擠上牙膏慢慢刷，漸漸出現細微的泡沫，牙膏的清潔成分才能被發揮到最大。

3、牙膏買2種，分早晚用

白天唾液分泌量是晚上的3～4倍，容易抑制細菌產生，且口腔內易殘留食物殘渣，應使用清潔功效好的牙膏；晚上人處於睡眠狀態，唾液分泌不足，應使用抑菌型牙膏。

4、家人不要共用牙膏

全家共用一支牙膏，容易互相傳染口腔疾病，如家中一人感冒，或患有口腔疾病，在刷牙口語牙刷相互摩擦下，又會將病毒、細菌傳播到其他人的牙刷上。

牙膏別沾水「飯後別馬上刷」　16項刷牙迷思曝光

▲專家提醒，擠牙膏不要沾水。（示意圖／翻攝自pixabay）

5、使用含氟牙膏

研究顯示，每天用含氟牙膏刷牙2次，患齲齒（俗稱蛀牙）的危險性降低40%，但學齡前兒童刷牙時會因誤吞部分含氟牙膏，引起腸胃不適，甚至是氟化物攝入水平的變化，因此兒童不宜使用。

6、買牙膏避開7種壞成分

牙科專家建議，應避免7類牙膏成分，十二烷基聚氧乙醚硫酸鈉（SLS）、 「三氯沙」(triclosan) 、染料劑、調味劑、水合矽石、酒精、過氧化氫（Hydrogen peroxide）。

7、選擇軟毛牙刷

硬的尼龍牙刷對刷除牙齒表面的菌斑、牙銹效果好，但長期使用易損害琺瑯質；軟的尼龍牙刷摩擦力小些，對琺瑯質的損害也較小。

8、牙膏擠太多，牙齒會變脆

體內含氟過多會形成氟斑牙，使牙齒變脆，刷牙時不需要擠上一整條，黃豆大小就足夠。

牙膏別沾水「飯後別馬上刷」　16項刷牙迷思曝光

▲太多牙膏會讓牙齒變脆弱。（示意圖／翻攝自pixabay）

9、牙刷越普通越好

如果口腔、牙齒沒有疾病，或病變不嚴重，建議使用傳統普通牙膏。

10、藥物牙膏不能治牙周病

某些中草藥牙膏能減輕牙齦出血症狀，但慢性牙周病患者可能沒有局部出血症狀，僅靠牙膏的功能和是否出血來自行判斷，可能延誤病情，導致情況更嚴重。

11、牙齒沒了也得刷牙

刷牙不僅是清潔牙齒表面，而是整個口腔環境，包括牙齦面和舌頭，就算牙齒掉了，但黏膜、牙齦等組織都還在。

12、飯後別馬上刷牙

用餐時大量酸性食物會附著在牙齒上，使牙齒表面的琺瑯質軟化，甚至與鈣、磷分子產生反應，牙齒會變得軟而脆，此時刷牙會破壞琺瑯質，損害牙齒健康。

牙膏別沾水「飯後別馬上刷」　16項刷牙迷思曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

13、牙膏中有「沙子」？立即停用

劣質摩擦劑不僅使琺瑯質越來越脆弱，還會磨損牙齒與牙齦的結合部位，

造成牙齦萎縮，刷牙時要注意口感，若感覺牙膏質感粗糙，有沙子般的顆粒留在嘴裡，立即停用。

14、牙膏要經常換品牌

長期使用同一種牙膏，可能會使一些有害的口腔病菌產生抗藥性，從而使牙膏失去作用，經常更換牙膏種類，能維護正常的口腔菌群，有利於牙齒健康。

15、牙膏底部標黑條，有毒嗎？

牙膏軟管底部的色標主要用於牙膏灌裝封尾時的定位與識別，這樣的包裝很常見，和牙膏的成分沒有關係。

16、3個訊號提醒換牙刷

（1）牙齦根部顏色變深，說明累積較多汙垢。

（2）刷毛尖變軟塌，代表磨損度較大，已無法有效清潔牙齒。

（3）如果刷毛之間距離明顯變寬，就更容易殘留牙刷根部。

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