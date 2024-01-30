大貨車撞輾女騎士！她滿臉血亡…大貨車司機蹲地喊：我真的沒看到

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市蘆竹區南山路一段、中正路口，30日中午12時59分發生一起死亡車禍！一輛大貨車右切車道時，與機車發生碰撞，女騎士當場遭輾過明顯死亡。貨車駕駛事發後蹲坐騎樓下，表示「我真的沒有看到她」，才會連煞車都沒煞車。

▲桃園市蘆竹區死亡車禍，大貨車駕駛蹲坐騎樓下。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方初步調查，事發當時50歲林姓大貨車司機正沿著中正路往大園方向行駛，從外側車道準備右轉南山路，行經事故路段時，不慎與同向沿中正路往大園方向行駛的59歲徐姓女騎士發生碰撞，徐女當場頭部重創身亡。

林男表示，當時從中線要切到右轉車道，自己前面有一台車與他同向，「我就跟著他一起切過去」，認為騎士騎在右轉道上，應該也是要打方向燈右轉的，強調「我真的沒有看到她」，所以才會連煞車都沒煞車，最後是聽到碰撞聲音才停下來。

附近路人則表示，女騎士遭撞後，人躺在車底滿臉是血，被壓得都爛了；另一名路人則稱，事發當時有聽到摩托車「咖咖咖」摩擦地面的聲音，其他人趕緊上前攔下貨車。

警方針對林男進行酒測，酒精濃度為0。蘆竹分局表示，由於蘆竹區南山路一段（中正南山路口至南山長安路口），2023年全年累計發生70件交通事故，屬於大貨車事故高發路段，分局除了加強交通安全宣導工作外，自2月1日起，將針對該路段的大型車輛加強攔查並沿線取締交通違規，以保障用路人的安全。