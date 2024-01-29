電動二輪車又出包！彰化17歲男闖紅燈　遭左轉轎車撞飛

記者唐詠絮／彰化報導

微型電動二輪車需掛牌、投保強制險，且需在今11月底前須掛牌，否則可罰1200到3600元，已知彰化縣去年的電動二輪車事故至少有8人死亡；日前秀水鄉1名17歲曾姓青少年騎著沒有掛牌的微形電動二輪車，違規闖紅燈與左轉車相撞，遭撞飛倒地腿部擦傷，所幸沒有生命危險，詳細的車禍原因尚待釐清。

▲彰化17歲男騎電動二輪車闖紅燈遭撞飛。（圖／翻攝自臉書／愛秀水說秀水）

彰化大村鄉27日才發生江姓男子（46歲）酒後騎電動自行車，鬼切轉彎遭轎車撞飛，江男顱內出血昏迷送醫，酒測值高達1.755mg/l。

秀水鄉這起車禍案件發生於1月24日下午17時34分，地點在民意、安樂街口，林男駕駛自小客車正要左轉返家，曾少騎乘微型電動二輪車由民意街南往北直行，雙方在安樂街口發生碰撞，造成兩車車損、騎士倒地受傷（腿部擦傷、當事人不願送醫），雙方酒測值均為0.00mg/l。

▲彰化17歲男騎電動二輪車闖紅燈遭撞飛。（圖／翻攝自臉書／愛秀水說秀水）

警方初步研判，電動二輪車騎士未依號誌規定及未注意車前狀況，依據道路交通管理除罰條例第74條第1項告發，處300元到1000元罰鍰，自小客則為左轉未禮讓直行車，至於詳細的肇事原因仍有待釐清。

彰化騎乘電動機車亂象包括未戴安全帽、酒駕等請況，1月21日伸港鄉興工路發生移工雙載逆向又未戴安全帽、雙雙遭撞死意外；據彰化監理站統計，截至去年底已有使用中8,993輛、新車1,502輛掛牌，今年12月1日起，未申領掛牌車輛的車主將被處以1200至3600元罰鍰，並禁止行駛，警方也呼籲民眾千萬不要心存僥倖。