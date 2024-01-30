嘉義縣衛生局引介社福資源　助獨老安裝熱水器「冬天不怕冷」

▲▼ 嘉義縣衛生局攜手慈善基金會 關懷獨居老人安裝熱水器 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局結合華山、舜禹慈善基金會，前往溪口鄉關懷獨居老人，協助安裝熱水器，衛生局長趙紋華也前往關心，並邀請柳溝村長加入「珍愛生命守門人」行列，一起守護村民、縣民的健康。

溪口鄉獨居黃翁因生理病痛而情緒低落，鄉親通報嘉義縣社區心理衛生中心，黃翁經訪視員的關懷後情緒明顯緩和。嘉縣衛生局結合華山基金會、舜禹慈善基金會及柳溝村長前往關心，並在屋中安裝熱水器，讓黃翁倍感溫暖。

根據衛福部統計，112年底嘉義縣獨居老年人口為1,426人，65歲以上長者自殺死亡率最高，為各年齡層之冠，「久病不癒之生理疾病」佔自殺原因最高比例。

嘉義縣積極整合公私單位，推動心理健康促進工作，透過實質協助及情緒關懷，力推「珍愛生命守門人三步驟」:一問、二應、三轉介，達到「早期發現、早期干預、早期協助」。

趙紋華表示，獨居老人是自殺高風險族群，也是衛生局持續關注及重點照顧的對象，呼籲鄉親發揮「人人都是珍愛生命守門人」的雞婆精神，主動關懷身邊的人，適當給予回應，協助資源轉介。

提醒鄉親如有情緒或壓力困擾時，可向衛生福利部24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）求助，或撥打嘉義縣社區心理衛生中心(053621150)。