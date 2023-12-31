嘉義縣3處失智共照中心＋29失智社區據點　據點佈建率百分百

▲嘉義縣積極推動失智據點，讓長輩手繪粉彩畫 ，藉由開畫展圓夢 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣積極推動失智照護，設置29處失智據點提供失智者促進認知延緩失能，更提供照顧者喘息的空間，19日衛生局長趙紋華到「番路下坑嘉憶學堂」據點關心長者，與長者一起演奏「快樂的出帆」，觀賞長輩「粉彩畫圓夢」過程影片，現場阿嬤分享親手畫作的感言，全場共享圓夢之旅。

嘉義縣老年人口比率22.22%冠居全國，達世界衛生組織超高齡社會，65歲以上長者，每13人就有1位失智者，嘉義縣整合失智照顧資源，積極佈建3處失智共照中心、29失智社區據點，每一鄉鎮都有失智據點，鄉鎮佈建率達100%，透過醫療、社區一起照顧失智個案及家屬，打造社區共融共老的失智友善環境，讓每位長者都可在熟悉的社區獲得優質照護。

為延緩長輩失智失能，衛生局積極開發創新認知方案，導入嘉義縣29失智社區據點，並鼓勵各據點結合在地文化、特色導入活動課程，林阿嬤說，記得年初看著自己的粉彩畫作品，不敢相信自己可以畫得這麼「水」，可惜別人都沒機會看到。

因為長輩的分享，讓據點個管師開始籌畫創作畫展，希望讓更多人能欣賞到長輩的畫作，而畫展也在嘉義故事館展出，長輩們今天也看到畫展影片，紛紛露出滿足的笑容，直呼來據點上課，真的能讓美夢成真。

趙紋華表示，失智症照護是一個長期且持續性的過程，在台灣九成以上的失智者都住在家中，超過五成完全由家人照顧，而照顧者的壓力與負荷卻常被忽略，嘉義縣每一鄉鎮都有失智據點，請民眾多加利用。

趙紋華特別鼓勵長輩外出參與社區據點活動，透過多元的刺激與學習預防延緩失智失能，有機會能圓長者心中的美夢！如有任何失智照護問題歡迎撥打1966或洽詢嘉義縣失智共同照護中心或嘉義縣各鄉鎮衛生所有專人為您服務。