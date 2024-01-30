照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」...崩潰喊：我就是該死

▲家裡有一個人生病，家屬承擔的照顧壓力不可小覷。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不少老人有失智的問題，若沒有花錢請看護，就只能靠家人打理，但時間一長，對照顧的人來說也是一種壓力。大陸河南有一名女子，老父親癡呆多年，生活無法自理，她只好扛起照顧的責任，就這樣忍了10幾年，瀕臨崩潰邊緣，讓許多人都心有戚戚焉。

綜合陸媒報導，女子現年30歲、父親74歲，已經癡呆好多年，沒辦法自己生活，因此由她照顧吃喝拉撒，吃藥、理髮、刮鬍子等各種瑣事，沒辦法出去工作，也不敢出遠門，重心全放在父親身上，活得像50歲的年紀。

▲女子見老父又是滿身排泄物，崩潰不已。（圖／翻攝自微博）

然而，父親越老越糊塗，女子本月17日一早去看父親起床沒，結果打開門發現滿地都是排泄物，只見父親又拉在地上，還踩得到處都是，床上、棉被、衣服都沾到，氣得她當場痛哭：「讓你別亂踩，別亂抹，你怎就不聽呢？」但老父不但沒有絲毫愧疚，還湊過去打她。

女子欲言又止，換上新的棉被，隨後把髒衣服拿去泡水，再替父親洗澡、換上乾淨的衣服，並餵他吃早餐。回到屋裡，她叮嚀父親想上大號一定要用坐便器，沒想到父親使勁搖頭說不拉，不一會又拉到褲子了。可是父親打不得、罵不得，她只能不斷賞自己巴掌，自責：「我就是該，我該死」，怎料父親竟想撲過去打她。

▲女子生氣但又無可奈何。（圖／翻攝自微博）

女子愈想愈氣，忍不住大吼：「你天天噁心死人，你看看你那身上，剛換下來的衣服還沒洗，你現在又弄成這樣，還讓人活嗎？我是天天在屎窩裡爬不出來了。早晚得讓你折磨死啊！」想到前天晚上半夜12點，父親不睡覺狂敲門，她安撫了好一陣子，折騰到凌晨才睡，好不容易天亮了，卻又弄得一團亂。

女兒聽到動靜，連忙進來安慰媽媽。女子表示：「以後我要像妳爺爺這樣，妳就想辦法把我弄死。別讓我跟他一樣活著，知道不？」更坦言如果身上有磚頭，恨不得把自己砸死，但肩膀上有責任，她知道不能這樣做，生氣歸生氣，但不能不管自己的親爹，擦乾眼淚後，幫父親把屁股擦乾淨，又換上乾淨的衣服，再將把髒衣褲和床單拿去洗。

眼看就要過年，女子卻完全沒有心情，能不讓家理滿地屎尿，就已經萬幸了，而這樣的生活，她已經過了10幾年，日復一日看不到盡頭，她知道自己被困住了，卻又無可奈何。

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