PGY車牌要來了！號牌調查2／16起登場　納淘汰不雅諧音考量　

▲公路局將進行車牌調查，納入未來製作考量。（資料示意圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

為淘汰不雅諧音號牌，交通部公路局規劃在2月16日到4月16日為期2個月期間，針對特殊車牌編碼進行民眾意見調查，包括PGY（GY不雅諧音）、KFC（肯德基）、TED（ED Talks演講）等11組英文代碼，將納入未來製作考量。

現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，公路局表示，考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音，與文化、時空環境等因素有關，喜惡因人而異，爰公路局為蒐集各界意見，訂於113年2月16日至4月16日期間於監理服務網開放填答意見調查。

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為便於民眾填答，公路局已先行將近2年預計製作車牌英文代碼範圍，列舉出部分具有意義、諧音者，包含自用小客（貨）車、普通重型機車、租賃小客（貨）車、自用大貨車（含自用曳引車）、營業小貨車、營業小客車、大型重型機車及自用拖車等8種車種，共計11組英文代碼，如PGY（GY不雅諧音）、KFC（肯德基）、TED（ED Talks演講）等。

公路局表示，民眾於填答時可擇特定車種之代碼表達意見，或針對調查範圍內未列舉出之代碼有其他建議，亦可填寫，調查結果將納入車牌英文代碼製作之考量，歡迎踴躍至監理服務網表達意見。