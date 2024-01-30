遊覽車空車回程翻覆！公路局：駕駛工時未超時　車輛曾違規11件

▲國3北上364公里台南關廟段，發生遊覽車衝落邊坡翻車重大意外。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

今(30日)國道3號北上364.98公里處發生重大事故，一輛遊覽車翻落國道外邊坡，司機無吸呼心跳，公路局初步了解，該車為1人駕駛的空車，並未載送旅客，駕駛工時無超時狀況，也無超速，遊覽車車齡近10年，未有逾期檢驗紀錄，車輛曾有11件交通違規，1件尚未繳清結案，監理所明天將前往遊覽車公司安全查核。

國3今發生遊覽車嚴重翻覆國道外邊坡意外，所幸車上並無其他旅客，經公路局監理單位初步了解，該遊覽車為1人駕駛的空車，回程途中發生意外。

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事故遊覽車為華展遊覽公司旗下車輛，華展為評鑑甲等遊覽車公司，遊覽車為何翻覆，事故原因仍待警檢調查。

根據監理單位資料顯示，該輛翻覆的遊覽車為2014年7月車廠，車齡將近10年，過往未有逾期檢驗紀錄，預計2024年5月7日定檢，車子有投保強制汽車責任險，該輛事故遊覽車曾有11件違規紀錄，仍有1件尚未繳交罰款結清。

公路局台中區監理所表示，依據遊覽車GPS掌握情況，駕駛工時沒有超時，也沒有超速，當時遊覽車為空車回程從屏東要返回台中，駕駛沒有未結案違規，過往已結案違規仍在了解中，車輛牌照定檢和汽燃費繳交都正常，明天將會前往遊覽車公司進一步安全查核。