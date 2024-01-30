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家長跪求《巧連智》別停刊！　高嘉瑜聲援：政府應該拯救巧虎

▲▼巧連智深受小朋友喜愛。（圖／翻攝自Facebook/巧虎好朋友（巧連智））

▲《巧連智月刊》公告轉型消息，引發大批家長哀嚎，跪求紙本繼續發行。（圖／翻攝自巧虎好朋友臉書粉絲團）

記者邱晟軒／綜合報導

創刊35年《巧連智月刊》昨天（29）日拋震撼彈，宣布將於3月起停止受理新訂閱和續訂，消息一出掀起全台家長哀嚎，擔心是否要停止紙本刊物的發行。對此，立委高嘉瑜呼籲，「政府應該拯救巧虎」，拯救小朋友的童年、拯救紙本童書。

高嘉瑜今（30）日在臉書表達了對於紙本巧虎的深刻情感，自曝「我也是看巧虎長大的」。高嘉瑜指出，那個年代只有紙本，卻在她小小的心靈生根發芽，讓她依然保有童心。

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高嘉瑜回憶，「每個月期待收到巧虎的等待心情，紙本的觸感、巧虎點點筆跟玩具是巧虎小孩獨有的樂趣」。她最後更呼籲，沒有紙本的巧虎就不是巧虎了，政府應該拯救巧虎、拯救小朋友的童年、拯救紙本童書。

巧連智月刊29日公告，1989年創刊後陪伴台灣183萬育兒家庭，不過因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型。巧連智臉書粉絲團也發布這項訊息，許多網友留言希望不要取消紙本。

《ETtoday新聞雲》今聯繫出版商倍樂生，倍樂生法務室室長鄧宏毅對此回應，目前是確定取消「月刊」發行的形式，但未來可能會推出套書、單品的方式，目前仍在進行評估及規劃當中。

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