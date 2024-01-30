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新北蘆洲建商再獻愛心！　捐第3輛百萬復康巴士助弱勢

▲▼ 新北蘆洲建商楊氏家族捐第3輛百萬復康巴士。（圖／社會局提供）

▲▼ 新北蘆洲建商楊氏家族捐第3輛百萬復康巴士。（圖／社會局提供）

記者戴上容／新北報導

新北蘆洲成盛發集團董事長楊燦煌及崇利建設總經理楊宗翰，今(30)日上午率領家族成員共同捐贈新北市復康巴士，這是楊家捐獻的第3輛要價百萬的復康巴士，新北市長侯友宜和社會局長李美珍到場代表受贈，肯定楊家對地方公益的貢獻和善舉。

新北市長侯友宜表示，楊燦煌董事長於2022年以父母「淵文、玉霞」為名，捐贈第7輛大型捐血車給台灣血液基金會，妻子楊陳玉霞愛心也不落人後，於去年獲選為新北市好人好事代表，一家人的善行不勝枚舉，令人敬重。

▲▼ 新北蘆洲建商楊氏家族捐第3輛百萬復康巴士。（圖／社會局提供）

社會局表示，成盛發集團董事長楊燦煌經營建設公司多年，在業界獲得好評，第一次捐贈復康巴士是於2010年以紀念母親楊林玉霞為名捐贈；第二次則於2022年以父親楊淵文命名的基金會捐贈，藉以感念雙親含辛茹苦的養育之恩。此次再以妻子楊陳玉霞為名捐贈，盼能幫助更多需要的身心障礙朋友。

繼承衣缽的崇利建設總經理楊宗翰表示，他積極參與社會公益，延續了家族的慈善傳統，將家庭價值與慈善精神相結合，這次捐贈的「楊陳玉霞號」復康巴士即是以其母親的名字命名，期許彰顯了楊家對社會的深刻情感，也展示了蘆洲在地建商對公益的積極支持。

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