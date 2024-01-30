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日46歲男店員「超商打工10年」只領最低時薪　1理由決定不辭職

▲▼ 日本便利超商便利商店。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本一名中年男子在便利商店打工長達10年，仍不打算換工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

許多人相當重視事業成就，但也有人比起薪水，更加在乎工作環境。日本一名46歲男子就選擇「長期打工」，迄今為止他已在東京一家便利超商打工10年之久，期間都是領最低時薪，目前1小時賺1120日圓（約新台幣237元）。而他不想換工作的理由是，相較於曾經看過職場霸凌的情形，覺得現況並沒有什麼不滿。

根據日媒《日刊SPA》報導，46歲男子岡部隆浩（化名）過去10年來一直都在東京都內一家超商工作，領著最低薪資，屬於「中年打工社畜」（中年バ畜）。他說，現在時薪是1120日圓（約新台幣237元），大夜班時薪為1400日圓（約新台幣295元），一個月打工20天左右，月收入大約是16萬日圓（約新台幣3萬3770元）。

▲▼日本超商Lawson很多外籍店員。（圖／CFP）

▲岡部表示，有些和他一起打過工的外國留學生，畢業後成功進入日本大企業上班。圖為日本超商Lawson。（圖／CFP）

由於高中畢業後一直都是打工的計時人員，岡部隆浩從未休過有薪假，也沒有體檢，上次體檢已經是高中時。不過他認為，比起過去在工廠打工感受到職場霸凌橫行，如今在超商工作好得多了，「現在的狀況我沒有什麼可以抱怨的。」他表示，也可能是已經習慣了黑暗的職場條件，對於工作並無太多想法或期待。

岡部隆浩說，從庫存管理、結帳，乃至於待客之道，超商繁雜多樣的工作內容對某些人來說難度相當高，而且可以把報廢的過期食品帶回家吃，伙食費幾乎為零，「我的身體是便利店的飯做的。」然而，他也坦承，一些曾經和他一起在超商打工的外國留學生，畢業後就被日本大企業僱用了，收入應該會比他高出一倍。

對於像這樣的「中年打工仔」如何給予建議，日本退休諮詢機構rouki的執行委員長德野雄一就表示，在職場中疲憊不堪的中年自由業，有時因為找工作過於心急，很容易淪為投資或副業詐騙的受害者，首要任務應該是確認僱傭形式，重視自己的勞工權益並提升素養。

勞動財經記者小林美希則建議，在日本的中小企業裡，還有一些家族企業願意錄取沒有經驗的中壯年層，可試著耐心尋找這樣的公司。但她也認為，如果政府沒有主導上調最低薪資、提升勞動環境的話，中年人的就業情況不會有太大的改變。

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