點中杯咖啡「偷按大杯」！日校長涉偷竊　貪小便宜遭免職

▲該名校長因小失大，遭到教育委員會停職。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣高砂市一名國中校長在超商點中杯咖啡後，卻在自助咖啡機按下大杯咖啡的選項，因此被依竊盜嫌疑調查。店員指出，該名校長先前就曾多次做出類似竊盜行為，儘管最終校長獲緩起訴，但兵庫縣教育委員會30日仍依教育公務員行為不檢點為由，對他祭出免職處分。

根據《讀賣新聞台》報導，兵庫縣教育委員會30日對高砂市立中學的59歲男校長祭出免職處分，原因是該名男校長2023年12月趁著午休時間前往超商購物時，涉及偷竊行為。

當時他買了一塊麵包與一杯中杯咖啡，而日本超商的咖啡是需要顧客先結帳，店員才會提供杯子，顧客再拿著杯子自行前往自助咖啡機取用咖啡。男校長購買中杯咖啡後，卻在咖啡機按下大杯咖啡。中杯咖啡價格為110日幣（約新台幣23元），而大杯咖啡價格則為180日幣（約新台幣38元）。

校長裝完大杯咖啡後，就打算乘車離去，不過馬上被店員發現。由於該名校長先前就曾使用相同手法2度「偷咖啡」，且都被店員發現，因此店員隨即報警處理。

警方到場後，立刻對校長展開調查，雖然校長最終獲得緩起訴處分，但是兵庫縣教育委員會認為，校長身為教育公務員，卻做出不適當的行為，因此30日對他祭出免職處分。