挽救股市信心　中國副總理：認真解決上市公司困難

▲中國國務院副總理何立峰。（圖／翻攝微博）



文／中央社北京30日電

為挽救股市信心，中國國務院副總理何立峰29日表示，要認真解決上市公司面臨的具體困難和問題，幫助信心提振及資本市場穩定。並要把推動上市公司業績改善和投資意願修復，作為推動經濟穩中求進的舉措。

新華社報導，何立峰29日在北京出席「部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展」全國視訊會議發表講話時，作上述表示。

何立峰表示，各相關地方、部門要落實中央經濟工作會議和中央金融工作會議要求，透過調研認真解決上市公司發展中面臨的具體困難和問題，加大對優質上市公司支持力度，以推動上市公司高品質發展，助力信心提振、資本市場穩定和經濟高品質發展。

他指出，上市公司是經濟高品質發展的重要微觀基礎。推動上市公司高質量發展，有助於高水平科技自立自強及加快建設現代化產業體系，並有助於增強市場信心。

何立峰說，要明確目標導向，把推動上市公司業績改善和投資意願修復作為推動經濟「穩中求進、以進促穩、先立後破」的重要舉措。要明確問題導向，抓緊組織「到上市公司上門走訪」，推動優化公司結構、規範公司治理，培育優質頭部（龍頭級）上市企業，不斷提升上市公司投資價值。

除穩定股市外，根據報導，何立峰還針對房地產融資工作指示，各地要抓緊建立並「高效運轉」城市房地產融資協調機制，儘快推動房地產融資具體項目落實，堅決防止出現新的違規挪用預售資金情況。同時要加快推進保障性住房等「三大工程」建設。

陸股1月中以來一度接連大跌，其中滬指更在1月23日盤中跌到2724.16點，創下45個月以來的波段新低。此後，在中國政府作出救市政策宣示及「國家隊」資金進場護盤下，24日起出現強勁反彈，滬指在26日重新站上2900點關卡。但本週以來又告疲軟，2900點得而復失。