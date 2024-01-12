中國股市行情不佳！　近一年「256檔基金」陸續退場

▲中國A股新年開盤一度創近一年低點。（圖／CFP）

文／中央社

中國A股新年開盤仍延續去年的震盪格局，甚至一度創近一年低點，由於從股市獲利減，促使基金持有人紛紛贖回變現，導致中國256檔基金陸續退場，甚至還有多檔已進入清算程序。

中國媒體第一財經今天報導，據「萬得」（Wind）金融數據，截至今年1月11日，近一年來已逾250檔基金排隊退場，也就是說，過去一年每個交易日至少一檔基金產品按下暫停鍵。

▲截至1月11日，近一年來共256檔基金退場。（圖／CFP）

拉長時間來看，萬得數據另指出，以基金到期日計算，截至1月11日，近一年來共256檔基金退場，其中超過半數因「觸發合同終止條款」而被清算下市，也就是基金資產低於人民幣5000萬（下同，約新台幣2億2000萬元）且份額持有人低於200。

上述退場基金中以股票型和混合型最多，合計195檔占比逾75%，另據有限數據統計，邁入新年以來，至少已有20檔基金產品陷入將被清算的危機，其中不少是權益類產品，有些甚至成立不滿一年。

此外，第一財經還發現，最近一個月，中國至少40檔基金陸續發布公告以提高基金份額淨值精度至小數點後8位或後6位，背後原因在於發生大額贖回。

由於中國股市近兩年大幅震盪，迷你型基金的數量續增，同樣是萬得的數據，全市場有數據的1萬1512檔基金中，規模低於5000萬元面臨清算的基金共1279檔，占比超過一成。

華東地區不具名投研基金業界人士指出：「業績問題是基金清盤（清算）的根本原因所在。」並說因基金產品獲利不佳，導致投資人贖回量增，觸及清算界線的產品數量也有增無減。