轉傳柯文哲辣妹貼身照諷「餐後甜點」　男網友散布假訊息下場曝

▲民眾與柯文哲在電子音樂派對上的合照，遭人押字造假影射柯文哲去大陸與女性合照。（資料照／福本慶子授權）

記者劉昌松／台北報導

李姓男子去年在LINE群轉傳出1張照片，圖中是民眾黨主席柯文哲與2名穿著火辣女子合照，暗示柯文哲到大陸與女性合照，但事實上，這是柯文哲擔任台北市長時參加活動的照片，李姓男子遭檢舉涉嫌違反《總統選罷法》意圖使人不當選，台北地檢署調查，認定照片並非李男造假，雖未詳加查證就轉傳，但也無證據顯示李男有散布錯假訊息的故意，30日以罪嫌不足等理由，將李處分不起訴。

2023年11月間，臉書社團及LINE群出現1張照片，柯文哲站在2名露出香肩的辣妹中間合照，照片上被壓上紅色字體「去中國19趟 晚餐後甜點 任柯挑...」，容易使人誤解為柯文哲到大陸與女性拍照，李男收到圖片後沒多久，就把他轉傳到其它群組去。

▲網傳照片扭曲照片原始的脈絡，被事實查核中心認定為「錯誤」訊息。（圖／翻攝事實查核中心）

事實上這張照片經柯文哲否認後，事實查核中心也用以圖搜圖的方式，找到原始圖片是網紅福本慶子所拍攝，拍攝時間是2018年7月27日的大佳河濱公園電子音樂派對「Unite with Tomorrowland」，當時福本慶子將照片上傳ig，興奮地po文，「柯p在tomorrow land 當dj欸，太可愛了」，而網傳的照片中有關「去中國19趟」等字眼，顯然是被人改作壓字上去的。

檢察官認為，這張可能讓人誤會柯文哲赴陸與女性合照的假圖，早在李男轉傳前就已經在網路上散布，顯然並非李男所製作改造，雖然李男在柯文哲與事實查核中心澄清後，仍未經查證就轉傳，但無證據顯示李男有犯罪故意，因此最後將李處分不起訴。