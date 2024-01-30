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社會 社會焦點 保障人權

8+9騎把妹神車帶鐮刀隨機追人　散步民眾嚇壞驚逃...警火速拘捕

▲▼阿蓮入侵校園 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方查出陳男曾到大賣場購買鐮刀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名民眾在臉書社團「阿蓮大小事」PO文，指稱他28日晚間11時許在阿蓮國小和郵局附近散步時，看見一個騎著「把妹神車」大B的男子，疑似帶著鐮刀隨意追人，嚇得大家紛紛走避，他提醒大家要提高警覺，警方獲報後火速逮捕涉案的陳姓男子（25歲）到案，初步調查懷疑他可能是吸毒後行為失序，訊後依恐嚇公眾罪送辦。

根據民眾的貼文，他的兒子和同學是28日晚間11時許，在阿蓮國小和郵局散步，途中看到騎大B的騎士，他朝著他們騎過去，快接近時同學們有發現手把處有會反光的東西（一看仔細是鐮刀），於是他們兵分3路趕緊跑走，其中一位跑到國小裡面，嫌犯跟著跑進去，還好同學身手矯健翻牆跑出來才沒被嫌犯誤傷。

▲▼阿蓮入侵校園 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方循線逮捕陳姓嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

民眾指稱，還有同學在郵局轉帳也是有看到嫌犯，他們趕快離開現場才沒有被追，請大家這幾天務必要小心謹慎一點，若是還有看到嫌犯也可以跟警察聯絡。

民眾指出，聽說嫌犯是晚上10點多去買鐮刀（此人看起來怪怪的，疑似有嗑藥），然後一直在店外附近那條路騎來騎去（感覺是在找犯案目標）。

警方獲報後隨即調閱附近監視器畫面展開追查，鎖定陳姓男子涉有重嫌，他辯稱當天晚上的確有在阿蓮國小附近，但沒有帶鐮刀，也沒有追人，由於警方並未查獲相關刀械，但查出他的確有到五金行購買鐮刀，因此仍將持續清查，全案訊後依刑法第151條恐嚇公眾罪移請台灣橋頭地檢署偵辦。

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