數學題要算「黑點數量」　關鍵1字考倒一票人：這是國文題

▲考題詢問「黑點數量」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

這道數學題的答案是什麼？一名網友發文丟出4個選項，詢問大家照片中的數學題目答案，而從畫面可見，試卷上有圓形、長方形，要依題目計算出黑點數量。貼文曝光後，掀起熱烈討論，不少網友都被考倒。

有網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，「答案是1請按『讚』，答案是7請按『大心』，答案是8請按『加油』，答案是其他請按『哈』」。而從他貼出的照片可見，試卷要求「觀察圖形，並回答問題。」紅線框起來的題目為「在圖形的內部和長形的外部共有（）個黑點」。

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觀察貼文，可見讚數有772個、大心196個、加油143個，也就是多數人認為答案為1。貼文底下也有不少網友留言，「1啊，圓形周界內部+長方形周界外部的就只有1」、「1，程式語言中的交集都用and」、「答案1，這是二年級的題目」。

▲許多網友認為答案是1。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不過原PO透露，老師公布的答案是「8個黑點」，也就是將圓形內的5個黑點加上長方形外的3個黑點，且在這之中，有一個黑點是被重複計算的。

對此，也有網友討論道，「就題目敘述不清而已啊」、「這是在考中文。題目並不是說長方形外『同時』也在圓形內共有幾個」、「這是國文題」、「中文字義上，不算壓線黑點的話，就是圓內5+方外3=8。如果答案是1的話，應該要說『同時存在』圓形內和長方形外」、「這種考邏輯的題目，出題者的中文功力真的很重要」。