柯建銘稱單一召委制「明助國民黨」　林濁水：那韓國瑜為何沒接受

▲民進黨團總召柯建銘認為單一召委制是在「明助國民黨」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨不分區立委當選人黃國昌日前拋出單一召委制，引發正反意見聲浪，民進黨團總召柯建銘稱是在「明助國民黨」，爭取連任的立法院長游錫堃則以「個人身分」表態贊同。對此，前立委林濁水30日質疑，假設柯建銘的理論正確，那國民黨立委韓國瑜怎麼沒接受，反而游錫堃接受？

柯建銘日前表示，黃國昌此時拋出這樣的議題，目的是「明助國民黨」，讓國民黨掌控所有的議事程序，讓國民黨拿到所有的召委，然後再藉此向國民黨叫板、分召委，「司馬昭之心，路人皆知」，他也提到，2016年民進黨提出有關於國會改革的黨版，裡面各種情況都有，也提到了單一國會（應是指單一召委制度），當時林濁水是黨內對國會改革最用心的人，林認為應該師法美國，不過，這點自己與前院長王金平都持保留意見。

對此，林濁水今透過臉書質疑，「奇怪，假如柯建銘的理論對，那麼，現在韓國瑜沒接受而游錫堃接受，這樣下去，民眾黨是明助民進黨，怎麼會是明助國民黨、幫助國民黨？太奇怪了。」

林濁水也重申，他提單一召委並不是什麼只要學美國，而是不要讓國會繼續延續兩蔣體制而成為世界民主國家唯一的「怪胎」，他直言，「民進黨擁護兩蔣體制到這程度，真是令人嘆為觀止。」