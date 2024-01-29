「若單一召委制大家要甘願」　鄭運鵬：未來綠再過半就別講五四三

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨不分區立委當選人黃國昌日前拋出應將現行兩席委員會召委改為單一召委制，引發正反意見聲浪。對此，民進黨立委鄭運鵬認為「可以改，但是修法後大家要甘願」，而可以的原因是一般正常國會當然是單一召委，贏者全拿，他也提到，「未來如果民進黨再過半，就不要講一些五四三。」

「立法院的委員會是不是要單一召委，我認為『可以，但是修法後大家要甘願』。」鄭運鵬表示，可以的原因是一般正常國會當然是單一召委，贏者全拿，未來如果民進黨再過半，就不要講一些五四三。

鄭運鵬指出，民進黨在2016年第一次國會過半時，當然也會朝向正常制度修改，但是政治還是有現實的部份，要考量朝野氣氛，要考量民進黨過半也不知能維持幾屆，當下硬修不但朝野打群架，那樣的氣氛下2020年也不一定能繼續維持過半優勢，大家可以回想一下當年朝野不斷對抗的慘狀，後來也就雙召委維持到現在了。

此外，鄭運鵬提到，225席的時代，為了尊重小黨，也曾經一個委員會有三召委過，台灣國會某種程度上就是妥協很高的文化，這一點民眾黨不知道有沒有研究過。

鄭運鵬表示，民眾黨團認為「單一召委」是國會改革項目，因為短時間內民眾黨團在單一召委制度下不會有召委資格，所以他尊重他們的主張。但他也直言，選前民眾黨喊「把國家還給人民」，感覺上他們現在拿出來的改革方法，「是不是會變成只把國家還給國民黨？」