資深國會助理列3大「立法院長要件」　對外要代表台灣跟國際交流

▲韓國瑜競選立法院長，拜會民眾黨團尋求支持。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨推派不分區立委當選人韓國瑜角逐立院龍頭，並爭取與民眾黨團支持與合作。對此，一名綠營資深國會助理列出3個擔任國會議長要件，包括個人形象需正面，要能耐心處理議案，調和鼎鼐凝聚各黨共識，對外也須代表台灣與國際交流。



一名綠營的資深國會助理表示，國會議長有幾個要件，首先是個人形象必需正面，對內代表立法院，對外則是代表台灣；接著是主持議事，不只是坐在台上敲槌，也要能耐著性子了解、處理議案，還要能調和鼎鼐，凝聚各黨共識；最後，則是需要代表台灣，與全球民主國家透過國會交流，共同捍衛民主自由的價值與精神。



該助理指出，國人一想到韓國瑜，就想起地方自治史上第一個被罷免的直轄市長，以及抽菸、喝酒、打麻將、爬樹與膝蓋走路，「放眼整個立法院，有爭議的委員不是沒有，卻沒有一個像他爭議多到每個人都搖頭的」。



立委林昶佐也曾經整理韓國瑜過去擔任3屆立委表現，發現有4個會期發言率掛零，第四屆質詢率平均僅剩5.5％。過去擔任高雄市市長時期，也被媒體直擊，只要上午沒有公開行程，通常出門時間都是在中午之後，甚至被里長酸「苦民所苦，睡到中午」。

該助理說，最重要的部分，則是國會外交與兩岸政策，《金融時報》本月報導分析，立法院長對兩岸關係可以發揮巨大功用，因為立法院長過去幾乎都兼任「台灣民主基金會」的董事長，這是一個國家贊助的非營利組織，台灣透過這個基金會和一些沒有邦交的西方民主國家交流，並討論一些過於敏感、太政治性而不便由政府直接出面洽談的議題。



該助理表示，2018年韓國瑜高雄市長就職，上任後3個月內就參訪港、澳、中國，據大陸官媒報導，他稱「九二共識」是兩岸關係的「定海神針」，當時引發國人疑慮；而本月22日，韓國瑜再次表示，若有機會擔任立法院長，中華民國憲法的九二共識，是最重要的正確方向。

該助理指出，他對兩岸的政策方向與全國多數民眾相反，在在都令人到憂心，「台灣近年來都跟世界站在同一邊，但未來國會議長卻支持九二共識，還可能擔任民主基金會董事長，世界民主國家會怎看我們？」