小資夫妻不辦婚禮「蜜月去歐洲+日本」　她喊超值得！釣出一票人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

現在越來越多年輕人選擇不辦婚禮，除了能省去繁瑣的儀式，還能省下大筆金錢。一名女網友表示，她和先生是登記結婚的，然後蜜月到歐洲和日本玩，讓她覺得很方便又美好；這番話引起不小共鳴，不少網友直呼，「我也是不辦派，想到就懶。」

女網友在Dcard提到，她和老公交往5年後結婚，雖然曾幻想被求婚等浪漫情節，但隨著年過30，突然覺得辦婚禮、拍婚紗照之類的事，都不是那麼重要了，「一開始還想說一人存50萬當結婚基金，但後來我們覺得時間差不多，也想要有孩子了，便去登記結婚，然後我們連戒指都沒買，雙方父母甚至在結婚前一個月才見面。」

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她直言，現在結婚第二年，他們把剩下的婚禮費、拍婚紗費和喜餅費，全拿去歐洲和日本度蜜月，「我們也為了即將到來的寶寶，買了新車。如果重來一次，我們還是會選擇不辦婚禮，覺得非常值得，也幸好雙方父母都很開明，對我們的選擇都表示尊重。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，一派網友點頭表示，「我先生醫師，我是律師，錢沒有不夠用，但就真的懶得辦，個人選擇而已」、「沒辦婚禮。強迫症+控制慾強+完美主義，無法接受婚禮有任何不順心，也不能接受賓客私下拿手機拍我發到網上，所以不辦最好，很開心」、「一想到前置作業就覺得好累，準備過程中要協調的東西太多了，不是經濟緣故，純粹怕麻煩，沒有很在意儀式感，比較重視實際生活」、「我也沒辦婚禮，覺得錢拿去歐洲選高級一點的度蜜月團比較實在」。

不過，也有人認為，「其實就是錢不夠，只好拿去用在別的地方」、「辦了！非常滿意值得，而且禮金全部打平花費。其實有錢、有時間、也有意願辦婚禮的人還是不少的，預算不夠當然就不能辦啊，但我身邊很多人辦了婚禮，蜜月一樣去歐洲玩兩週以上，生活還是過得很好」、「我是辦了覺得還好有辦的那位，婚禮對我的意義就是和一群我愛的愛我的親朋好友留下美好的回憶，最棒的是禮金跟婚禮花費打平」。