陸多地推出「紅娘獎」　鼓勵幫「農村單身男」找老婆

▲大陸農村婚禮。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸農村單身男性找不到另一半的問題越來越嚴重，廣東、陝西、河南等多個省份特別推出了「紅娘獎」，盼透過獎勵媒人的方式解決問題。不過，相關措施反而引來了不少批評，有專家就指出，這只是「治標不治本」的方式，關鍵還是要發展農村經濟，增加農村的就業機會，留住年輕人。

廣東河源市龍川縣鐵場鎮鐵東村日前公告的獎勵辦法指出，由於該村男性未婚青年人數逐年增多，為了提高社會各界熱心人士對青年人婚姻問題的關心度，發揮民間紅娘穿針引線的積極作用，促使該村青年早日完婚，凡給該村男性未婚青年介紹配偶並最終登記結婚的紅娘，村委會給予600元介紹費予以獎勵。

陝西省寶雞市渭濱區石鼓鎮相家莊也發出公告稱，2024年1月1日起，凡給該村男性未婚青年介紹配偶並最終結婚的紅娘，村委會給予1000元介紹費予以獎勵。

河南焦作市武陟縣小董鄉喬莊村村委會也發出《關於成立大齡男青年紅線團的啓事》，為需要解決婚姻問題的28週歲以上大齡男青年提供婚戀服務，村裡28歲以上村民均可成為紅線團成員，村委會擬每年拿出2萬元獎勵給牽線人，每撮合一對成親結婚，村委會獎勵牽線人1000元。

不過，相關措施很快在網路上引起不少批評，河南官媒《大河網》的一篇文章就指出，就事論事看，不管是就時下農村男青年結婚，說成媒的紅娘能夠得到的實際好處看，還是紅娘有效說成一門農村男青年婚事所付出的努力和代價比較，這區區的幾百上千元獎勵並沒有太大的吸引力，對農村青年「結婚難」現象的破解效果到底有多大，還有待觀察。

文章中更直言，「要想解決農村男青年『結婚難』，『現金獎勵紅娘』是一個治標不治本，甚至連標都很難治的舉措，必須通過更深入的治本之策來應對。」

廣州大學社會學系教授姚華松也在《南方農村報》上撰文指出，幫男方成功找到媳婦，村委會出面獎勵600元，其用意固然是好的，但實際效果可能會打折。

姚華松認為，要從根本上解決鄉村男青年婚戀難問題，還是得積極發展鄉村經濟，尤其要加快推進鄉村工業化步伐，切實提高村莊的宜業與宜居水平，讓各種就業機會近在咫尺，留得住男性，也留得住女性，能招來外來男性，也能招來外來女性，不斷改善與修復村莊常住人口的性別比，讓整體人口結構趨於相對均衡。

姚華松強調，村裡有產業了，有錢了，較好解決了鄉村教育及醫療問題，年輕人內心的巨大壓力才能釋放，部分年輕人持有的不婚、恐婚、不育與恐育等念頭才能打消，各種婚育顧慮才能解除。