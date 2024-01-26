婚禮前找前男友敘舊「聊上床激戰」！人妻：不算對不起老公吧？

▲示意圖，和本新聞無關 。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

有些人分手後，仍和前任保持聯絡。一名人妻透露，自己在婚禮前曾去找前男友敘舊，結果聊天聊到一半，2人就情不自禁跑到床上了，不過她認為當下還沒有舉行婚禮，所以不算替老公戴綠帽。奇葩文章一出，眾人狂酸「沒事啦，早晚都要離婚的」、「那你老公去找前女友也沒關係囉！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，快結婚的時候，跑去找前男友敘舊道別，沒想到2人聊著聊著不小心就聊到床上去。雖然和前男友發生親密行為，但她認為因為時間點在婚禮前2天，所以應該不算對不起現在的老公。

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不少人看到後，紛紛酸說「沒被抓到都不算，這樣回答滿意嗎」、「所以敘舊了幾個前男友？」「不算對不起啦，只要不是當場被抓到，你們都是各取所需啦」、「照這樣說，就算登記前一分鐘跟人怎樣也不算出軌囉？」「如果是不要臉的，不管什麼理由都能說服自己，只要沒懷孕都不算對不起老公」、「看來老公要幫養小孩機率提高」、「不算啊！反正都是來往過的客戶嘛」，

還有網友說，「所以你老公也可以和前女友聊到床上去，反正在婚前也不算對不起你囉」、「沒事的 你老公也去跟他前好幾任女友告別」、「可能妳老公婚前也跟前任不小心睡了，所以扯平～妳不在意，他就不在意囉」。也有人罵道，「走錯棚還是反串？？？反正超北爛的」、「醒醒吧，你沒有前男友也沒有老公！（幻想文）」。