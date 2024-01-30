傳訊息「收到這2字」讓他很倒彈！　一票有感：不想再交流

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傳訊息收到「嗯、哦」讓他很倒彈！網曝1情況更氣：這有禮貌多了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO不喜歡收到「嗯」或是「哦」。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

傳送訊息後，通常也會想要收到態度同樣認真的回覆。近日就有網友發文表示，他每次傳訊息告知對方事情後，若只收到一個「嗯」字都會不太開心。貼文曝光後，吸引底下網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，有時候傳訊息告知他人事情時，對方若只有回應一個「嗯」字，總會讓他想要接著回「嗯屁嗯」。另外，他也坦言自己不喜歡收到「哦」，看到「嗯」和「哦」都會讓他很倒彈（指厭惡）。

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文章曝光後，不少網友都留言表示，「我都直接回：嗯屁」、「我也很常嗯，到底哪裡不行？代表知道啊」、「嗯哼～有好一點嗎」、「我都打OK」、「我回嗯，就是我在不爽」、「不然呢？還是要回你『報告是』」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

還有網友透露自己不喜歡收到的回應，「點點點和單一個問號也很X北」、「我也覺得回一個『嗯』太敷衍、嚴肅了，我都會回：嗯嗯跟哦哦」、「算好的了，最最最討厭是『喔』」、「上一個回我『喔』的已經被我封鎖了」、「這個『喔』比較討人厭的感覺」、「『呵』最討厭」、「嗯、哦、噢、喔真的超討厭，看到後就不想再跟對方交流」。

也有網友認為，已讀不回才最討厭，「『嗯』表示同意或者是我知道了，真的比已讀不回好很多」、「至少比已讀不回的好太多了」、「總比都不回，有禮貌多了」、「嗯或喔！總比已讀不回好很多」、「把嗯、喔理解成他有看到了的回答，就跟『已閱』一樣，可能也比已讀不回的人好一點吧」、「『嗯』慢慢可以接受了，最倒彈是已讀不回」。

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