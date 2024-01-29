　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看盡婚姻醜陋面！38歲男堅持「不婚主義」：是否太自私？

38歲的男子主張不婚，因為從小就看盡婚姻醜陋面。（示意圖／Unsplash）

▲男子表示，他從在高中時，就決定這輩子不結婚。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

人總說婚姻是愛情的墳墓，也愈來愈多年輕人主張不婚主義。就有一名男網友表示，雖然今年已經38歲，但是自己在高中時就決定這輩子不結婚，因為已經看盡婚姻醜陋，包括自己的爸媽及舅舅都是讓他不想結婚的因素。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，儘管今年已經38歲，但是他從高中時代就想好這輩子不結婚，因為他早已看盡婚姻的醜陋面，「爸媽的貧賤夫妻百事哀、舅舅的婚姻不忠以及家暴，導致兩個兒子品德不好常常出包、傷神勞心」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也說身邊有許多男性朋友，因為個性不合請訴離婚，卻要爭取孩子監護權；女生朋友則是老公出軌、欠債等等。因此原PO始終認為一個人比較好，而他也已經在存好錢、不拖累別人的情況下，開始慢慢規劃老年生活，至於一個人是否會感到「孤單」，他則覺得還好。

不過最近他的姑姑、堂姊及堂姊夫北上，希望他今年7月可以到越南一趟，找位越南籍的女子結婚，因為原PO家的堂哥都沒結婚，年紀也稍長，等同於「斷代」，「然後我母親也要60歲了，其實她很希望我結婚，有個人可以幫她忙，她就可以退休了，這也讓原本堅持要單身的他認為自己是否太自私。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「絕對不要為了別人的期望結婚，結婚不是必修課，一個人真的很好」、「不會，自己過的開心比較重要」、「你的原想法才是正確，要不要結婚取決於你自己，別人怎麼希望那是他們的事」、「既然看盡了人生的醜陋面，那又何苦勉強的為難自己的心，去滿足他人的期待呢？」

延伸閱讀
外送員闖空屋碰「泳裝女月曆」：好可愛　下秒竟出事
快訊／林園派出所遭檢察官帶隊突襲　員警家也被搜
吃尾牙「給店家3顆星」⋯超派店員怒衝桌邊「吼名字公審」　她被點名傻了

ET快訊
快訊／國光司機身亡　相驗死因曝
歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」
「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖
成功高中期末考出包　校方火速懲處！
巧連智「最後訂購2方式」曝！
年終6個月被罵「貪心」！機師曝入帳金額轟：不要再X北我們罷工

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖

巧連智「最後訂購2方式」曝！作家讚：「虎神」不容質疑，訂就對了

成功高中期末考出包！地理考題50%跟去年一樣　校方火速懲處

擔心機師罷工「春節每天已退票5千張」　王國材：長榮航會妥善處理

《巧連智》最後訂購搶翻⋯官網當機！家長敲碗「拜託紙本繼續」

看盡婚姻醜陋面！38歲男堅持「不婚主義」：是否太自私？

百果山2天湧萬人朝聖　新溜滑梯被嚕到破皮！緊急拉封鎖線

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」　第1名會超慘

父母相繼離世！姑丈邀他「回家過年」：我們就是你家人...全場暖哭

數學題要算「黑點數量」　關鍵1字考倒一票人：這是國文題

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

大谷翔平帥氣現身領獎　MVP致詞秀流利英文！

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

大鬧賣場「吃一口放回架上」　網紅2度鞠躬道歉：都有結帳

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖

巧連智「最後訂購2方式」曝！作家讚：「虎神」不容質疑，訂就對了

成功高中期末考出包！地理考題50%跟去年一樣　校方火速懲處

擔心機師罷工「春節每天已退票5千張」　王國材：長榮航會妥善處理

《巧連智》最後訂購搶翻⋯官網當機！家長敲碗「拜託紙本繼續」

看盡婚姻醜陋面！38歲男堅持「不婚主義」：是否太自私？

百果山2天湧萬人朝聖　新溜滑梯被嚕到破皮！緊急拉封鎖線

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」　第1名會超慘

父母相繼離世！姑丈邀他「回家過年」：我們就是你家人...全場暖哭

數學題要算「黑點數量」　關鍵1字考倒一票人：這是國文題

國光司機死因出爐！耗盡力氣忍胸痛　把車開到路肩「救21乘客」身亡

開啟對話的4個小技巧　陌生人、不熟親友都適用

TOYOTA傳柴油引擎測試違規「多車型暫停出貨」和泰回應：不受影響

歐陽靖突發不自殺聲明！遭放話威脅「斷唯一生路」：麻煩大家幫我

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖

現觀科6日內漲逾32%　共列6檔注意股

游錫堃、蔡其昌拜會民眾黨團　皆表態支持國會改革

巧連智「最後訂購2方式」曝！作家讚：「虎神」不容質疑，訂就對了

成功高中期末考出包！地理考題50%跟去年一樣　校方火速懲處

《奔跑吧》鄭愷嘆「過年傳統隨長輩消失」！　掀網共鳴：太真實了

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

生活熱門新聞

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

三上悠亞IG發文「放台灣國旗」被出征　陸網怒洗版

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

日本旅遊搭地鐵驚見「桃園捷運」　她驚呼白出國了

本周將飆破30℃！　下波「顯著冷空氣」要有心理準備

更多熱門

相關新聞

父母相繼離世！姑丈邀他回家過年：我們是你家人

父母相繼離世！姑丈邀他回家過年：我們是你家人

農曆春節將至，大家都準備回家團圓。不過就有一名網友表示，今年父母都不在了，也是第一次沒有他們陪伴的年，但是姑丈一家人卻要他回家過年，並說「姑姑姑丈就是你的家人」，讓他感動得崩潰大哭。

年長同事狂唸「1件事」！OL嘆：安靜領薪水錯了嗎

年長同事狂唸「1件事」！OL嘆：安靜領薪水錯了嗎

婚前被媽捲走百萬存款！準新娘崩潰「該原諒？」

婚前被媽捲走百萬存款！準新娘崩潰「該原諒？」

吃尾牙喝醉！她扛老公上車「聽見真心話」

吃尾牙喝醉！她扛老公上車「聽見真心話」

80頭豬養52天花18億！網嚇：科研費都被豬吃了

80頭豬養52天花18億！網嚇：科研費都被豬吃了

關鍵字：

匿名公社婚姻醜陋面不婚周刊王

讀者迴響

熱門新聞

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

即／國3緩撞車被撞墜落平面道路　1命危1傷

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

更多

最夯影音

更多
33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面