看盡婚姻醜陋面！38歲男堅持「不婚主義」：是否太自私？

▲男子表示，他從在高中時，就決定這輩子不結婚。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

人總說婚姻是愛情的墳墓，也愈來愈多年輕人主張不婚主義。就有一名男網友表示，雖然今年已經38歲，但是自己在高中時就決定這輩子不結婚，因為已經看盡婚姻醜陋，包括自己的爸媽及舅舅都是讓他不想結婚的因素。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，儘管今年已經38歲，但是他從高中時代就想好這輩子不結婚，因為他早已看盡婚姻的醜陋面，「爸媽的貧賤夫妻百事哀、舅舅的婚姻不忠以及家暴，導致兩個兒子品德不好常常出包、傷神勞心」。

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他也說身邊有許多男性朋友，因為個性不合請訴離婚，卻要爭取孩子監護權；女生朋友則是老公出軌、欠債等等。因此原PO始終認為一個人比較好，而他也已經在存好錢、不拖累別人的情況下，開始慢慢規劃老年生活，至於一個人是否會感到「孤單」，他則覺得還好。

不過最近他的姑姑、堂姊及堂姊夫北上，希望他今年7月可以到越南一趟，找位越南籍的女子結婚，因為原PO家的堂哥都沒結婚，年紀也稍長，等同於「斷代」，「然後我母親也要60歲了，其實她很希望我結婚，有個人可以幫她忙，她就可以退休了，這也讓原本堅持要單身的他認為自己是否太自私。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「絕對不要為了別人的期望結婚，結婚不是必修課，一個人真的很好」、「不會，自己過的開心比較重要」、「你的原想法才是正確，要不要結婚取決於你自己，別人怎麼希望那是他們的事」、「既然看盡了人生的醜陋面，那又何苦勉強的為難自己的心，去滿足他人的期待呢？」

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