郵輪度假發現中「3千萬元大獎」　男想領獎崩潰：要下船才能領

▲男郵輪度假時發現中獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州39歲男子傑洛姆(Jermone Testa)近來與妻子一同搭乘郵輪度假,假期中他無聊上網查訊樂透中獎結果,意外發現自己竟然中了美元100萬(約台幣3,134萬元),可是他因為無法下船,要等航程結束返回陸地才能領取獎金。

39歲男子傑洛姆與妻子參加加勒比海郵輪度假前,他在菲德里克堡市(Fredericksburg)當地商店購買了一張New Year's Millionaire彩券,沒想到旅程進行到一半時,突然發現自己中大獎。

Jerome was on a relaxing New Year’s cruise in the Caribbean when he went online and found out his raffle ticket was one of this year's $1 million winners!



“My wife screamed and fell off the bed! I still haven’t wrapped my head around it yet!”



Congratulations, Jerome! pic.twitter.com/lYgUTpOkpA